НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Хроника на руските удари по територията на Украйна на 25 ноември

          0
          54
          Маршрут на руските дронове и ракети 25 ноември 2025
          Маршрут на руските дронове и ракети 25 ноември 2025
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 25 ноември Русия нанесе масирани комбинирани удари в Украйна с дронове и ракети. Основната цел бяха обекти в Киев и Одеса, но ударите се разпространиха и в други региони на страната. На базата на данни от Telegram бе съставена хроника на ударите и използваните от руснаците оръжия:

          - Реклама -

          ·       00:20 Суми – взривове. Герани/Гербери.

          ·       00:30 Донбас – експлозии. УМПК.

          ·       01:10 Суми и Шахтьорское, Днепропетровска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       01:25 Одеса – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       01:35-01:40 Конотоп, Сумска област – взривове. Герани/Гербери.

          ·       01:55 Смила, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       02:00 Киев – експлозии. Искандер-М.

          ·       02:08 Киев – експлозия. Кинжал.

          ·       02:10 Смела, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       02:10 Киев – експлозии. Искандер-М.

          ·       02:15 ч. Канев, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       02:20 Белая Церква и Триполие, Киевска област – експлозии. Ракети Калибър.

          ·       02:21-02:30 Киев – експлозии. Ракети Кинжал.

          ·       02:33 Киев – експлозии. Искандер-М.

          ·       02:50 Киев, Белая Церква и Лозовая, Харковска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       03:00 Покрайнините на Чернигов и Вишгород, Киевска област – експлозии. Герани /Гербери.

          ·       03:20-03-30 Киев и Вишгород, Киевска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       03:35 Полтавска област, Киев и Вишгород, Киевска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       03:40 Канев, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       03:40 Понорница, Черниговска област – експлозия. Геран-3.

          ·       04:00 Балаклея, Харковска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       04:00 Черноморск, Одеска област и Харковска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       04:00 Сумска област – експлозии. УМПК. Хотен.

          ·       04:10 Донбас – експлозии. УМПК.

          ·       04:10-04:20 Черноморск, Одеска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       04:55 Харков – мощна експлозия.

          ·       04:55 Донбас – експлозии. УМПК.

          ·       05:20 Донбас – експлозии. УМПК. Мирноград.

          ·       06:00 Запорожка област – експлозии. УМПК.

          ·       06:25 Донбас – експлозии. УМПК.

          ·       06:55 Близо до Чернигов – експлозии. Гербери.

          Видеото показва удар в Киев.

          В нощта на 25 ноември Русия нанесе масирани комбинирани удари в Украйна с дронове и ракети. Основната цел бяха обекти в Киев и Одеса, но ударите се разпространиха и в други региони на страната. На базата на данни от Telegram бе съставена хроника на ударите и използваните от руснаците оръжия:

          - Реклама -

          ·       00:20 Суми – взривове. Герани/Гербери.

          ·       00:30 Донбас – експлозии. УМПК.

          ·       01:10 Суми и Шахтьорское, Днепропетровска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       01:25 Одеса – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       01:35-01:40 Конотоп, Сумска област – взривове. Герани/Гербери.

          ·       01:55 Смила, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       02:00 Киев – експлозии. Искандер-М.

          ·       02:08 Киев – експлозия. Кинжал.

          ·       02:10 Смела, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       02:10 Киев – експлозии. Искандер-М.

          ·       02:15 ч. Канев, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       02:20 Белая Церква и Триполие, Киевска област – експлозии. Ракети Калибър.

          ·       02:21-02:30 Киев – експлозии. Ракети Кинжал.

          ·       02:33 Киев – експлозии. Искандер-М.

          ·       02:50 Киев, Белая Церква и Лозовая, Харковска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       03:00 Покрайнините на Чернигов и Вишгород, Киевска област – експлозии. Герани /Гербери.

          ·       03:20-03-30 Киев и Вишгород, Киевска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       03:35 Полтавска област, Киев и Вишгород, Киевска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       03:40 Канев, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       03:40 Понорница, Черниговска област – експлозия. Геран-3.

          ·       04:00 Балаклея, Харковска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       04:00 Черноморск, Одеска област и Харковска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       04:00 Сумска област – експлозии. УМПК. Хотен.

          ·       04:10 Донбас – експлозии. УМПК.

          ·       04:10-04:20 Черноморск, Одеска област – експлозии. Герани/Гербери.

          ·       04:55 Харков – мощна експлозия.

          ·       04:55 Донбас – експлозии. УМПК.

          ·       05:20 Донбас – експлозии. УМПК. Мирноград.

          ·       06:00 Запорожка област – експлозии. УМПК.

          ·       06:25 Донбас – експлозии. УМПК.

          ·       06:55 Близо до Чернигов – експлозии. Гербери.

          Видеото показва удар в Киев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Удар в дърво след загуба на контрол: 33-годишен се бори за живота си

          Дамяна Караджова -
          33-годишен шофьор е в тежко състояние след сериозен пътен инцидент в Хасковско, съобщиха от полицията.
          Други

          Цеко Минев: Лишаването от българския флаг на Олимпиадата ще демотивира спортистите

          Николай Минчев -
          БФ Ски даде пресконференция по повод началото на новия сезон и преди Световната купа по сноуборд в Банско в средата на януари 2026. Освен...
          Война

          Капитан от НГУ: Украинската армия не е разбита, Украйна не трябва да капитулира

          Иван Христов -
          Украинската армия не е разбита и Украйна не трябва да капитулира. Условията, които Русия и САЩ наричат мирен план, всъщност са условия за капитулация....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions