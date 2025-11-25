Хроника на руските удари по територията на Украйна на 25 ноември

В нощта на 25 ноември Русия нанесе масирани комбинирани удари в Украйна с дронове и ракети. Основната цел бяха обекти в Киев и Одеса, но ударите се разпространиха и в други региони на страната. На базата на данни от Telegram бе съставена хроника на ударите и използваните от руснаците оръжия:

- Реклама -

· 00:20 Суми – взривове. Герани/Гербери.

· 00:30 Донбас – експлозии. УМПК.

· 01:10 Суми и Шахтьорское, Днепропетровска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 01:25 Одеса – експлозии. Герани/Гербери.

· 01:35-01:40 Конотоп, Сумска област – взривове. Герани/Гербери.

· 01:55 Смила, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 02:00 Киев – експлозии. Искандер-М.

· 02:08 Киев – експлозия. Кинжал.

· 02:10 Смела, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 02:10 Киев – експлозии. Искандер-М.

· 02:15 ч. Канев, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 02:20 Белая Церква и Триполие, Киевска област – експлозии. Ракети Калибър.

· 02:21-02:30 Киев – експлозии. Ракети Кинжал.

· 02:33 Киев – експлозии. Искандер-М.

· 02:50 Киев, Белая Церква и Лозовая, Харковска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 03:00 Покрайнините на Чернигов и Вишгород, Киевска област – експлозии. Герани /Гербери.

· 03:20-03-30 Киев и Вишгород, Киевска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 03:35 Полтавска област, Киев и Вишгород, Киевска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 03:40 Канев, Черкаска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 03:40 Понорница, Черниговска област – експлозия. Геран-3.

· 04:00 Балаклея, Харковска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 04:00 Черноморск, Одеска област и Харковска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 04:00 Сумска област – експлозии. УМПК. Хотен.

· 04:10 Донбас – експлозии. УМПК.

· 04:10-04:20 Черноморск, Одеска област – експлозии. Герани/Гербери.

· 04:55 Харков – мощна експлозия.

· 04:55 Донбас – експлозии. УМПК.

· 05:20 Донбас – експлозии. УМПК. Мирноград.

· 06:00 Запорожка област – експлозии. УМПК.

· 06:25 Донбас – експлозии. УМПК.

· 06:55 Близо до Чернигов – експлозии. Гербери.

Видеото показва удар в Киев.