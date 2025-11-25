НА ЖИВО
          Йоло Денев: Протестирам от есента на 1988-а година

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Протестирам от есента на 1988-а година.“

          Това каза доайенът на протестите в България Йоло Денев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Денев заяви, че 36 години българските политици водят война с народа, а целта била разграбване и унищожение на страната.

          „С мирен протест не става, малко трябва да има натиск. 100 000 човека не могат да се съберат на протест, защото самите партии, патриотичните, не са стабилни. Хората не им вярват.“, посочи още гостът.

          Вечният протестът беше категоричен, че от началото на демократичните промени у нас до този момент е унищожено всичко – земеделие, селско стопанство, промишленост и други.

          „Унищожиха българския народ и изгониха три милиона българи. Това не е било и през Турското робство“, заяви още Денев.

          Общество

          Доц. д-р Атанас Мангъров: За болниците у нас е добре да има повече болни

          Златина Петкова -
          "Здравната ни система е повредена. За болниците у нас е добре да има повече болни, защото така те получават и повече пари." Това каза...
          Общество

          Строителни предприемачи: За тази година приносът ни към бюджета ще е 15 милиарда лева

          Никола Павлов -
          Строителният сектор е сред най-значимите двигатели на българската икономика, заявиха представители на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на пресконференция, посветена на реалния принос...
          Общество

          Глоба за тийнейджър в Казанлък: Нерегистрирана тротинетка или неправомерен акт?

          Дамяна Караджова -
          Хаос и противоречия бележат първите месеци от прилагането на новите правила за индивидуалните електрически превозни средства като тротинетките.

