Йоло Денев: Протестирам от есента на 1988-а година

„Протестирам от есента на 1988-а година.“

Това каза доайенът на протестите в България Йоло Денев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Денев заяви, че 36 години българските политици водят война с народа, а целта била разграбване и унищожение на страната.

„С мирен протест не става, малко трябва да има натиск. 100 000 човека не могат да се съберат на протест, защото самите партии, патриотичните, не са стабилни. Хората не им вярват.“, посочи още гостът.

Вечният протестът беше категоричен, че от началото на демократичните промени у нас до този момент е унищожено всичко – земеделие, селско стопанство, промишленост и други.