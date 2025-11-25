Руската армия напредва с голяма скорост в Днепропетровска област и Запорожие в района на Гуляйполе. Военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке предупреждава за разпад на отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и превземането едновременно на четири населени места от Русия.

Става въпрос за Затишие в Запорожка област, както и Отрадное, Алексеевка и Тихое в Днепропетровска област.