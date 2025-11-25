НА ЖИВО
      вторник, 25.11.25
          Война

          Юлиан Рьопке: Отбраната на ВСУ при Гуляйполе се разпада, руснаците превзеха четири селища едновременно

          Затишие
          Затишие
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия напредва с голяма скорост в Днепропетровска област и Запорожие в района на Гуляйполе. Военният наблюдател на BILD Юлиан Рьопке предупреждава за разпад на отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и превземането едновременно на четири населени места от Русия.

          Става въпрос за Затишие в Запорожка област, както и Отрадное, Алексеевка и Тихое в Днепропетровска област.

          Война

          ВСУ поразиха голям десантен кораб на Русия в пристанището на Новоросийск

          Иван Христов -
          В нощта на 25 ноември Центърът за специални операции „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съвместно със Силите за сигурност и отбрана,...
          Война

          CBS News: Украйна се е съгласила на предложения от САЩ план за мир

          Иван Христов -
          Правителството на Украйна се е съгласило на мирното споразумение, постигнато с посредничеството на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, за спиране на близо...
          Война

          Forbes: Мирният план на Тръмп надценява доминацията на Русия във войната, Украйна нанесе стратегически щети

          Иван Христов -
          Мирният план, създаден от Москва и Вашингтон, надценява доминацията на Русия и слабостта на Украйна в тази война. В действителност Украйна е нанесла стратегически...

