В мрежата се появиха кадри от „пътя на смъртта“ между Родинское и Покровск в Донецка област на Украйна, пише „Военная Хроника“.

Отбелязва се, че съдейки по огромното количество унищожена техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), проблемите за украинците тук са се появили отдавна. Но поради отсъствието на други, по-сигурни варианти, този път е използван независимо от заплахата.

Резултатът от активността на руските дронове и артилерия могат да се видят ясно на видеото.