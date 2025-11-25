Капитан от НГУ: Украинската армия не е разбита, Украйна не трябва да капитулира

Украинската армия не е разбита и Украйна не трябва да капитулира. Условията, които Русия и САЩ наричат мирен план, всъщност са условия за капитулация. Това заяви в ефира на ТВ „Еспрессо“ Володимир Назаренко, началник на артилерийското разузнаване на 4-та бригада „Рубеж“ и капитан от Националната гвардия на Украйна (НГУ).

Той подчерта, че капитулация не трябва да се допуска; украинската армия не е победена.

„Напротив, врагът понася много по-големи загуби и ресурсите му ще се изчерпят завинаги“, подчерта военнослужещият.

Според него Русия в момента разчита изключително на съревнование за ресурси. А най-евтиният ресурс за нея са „живите ресурси: окупаторите вече са загубили над 1 200 000“.

„Това все още не ги е спряло, но се надявам, че рано или късно ще го направи. Уверен съм, че няма да могат да продължат да натискат и да се бият така вечно, защото и те се изтощават“, казва Назаренко.

Той добави още, че условията, които Русия и САЩ наричат мирен план, всъщност са условия за капитулация.

„Не трябва да капитулираме. Напротив, много от най-добрите, най-смелите мъже и цяла Украйна няма да се съгласят да капитулират и да се предадат на врага“, подчерта капитанът от НГУ.