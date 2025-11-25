Катастрофа край язовир „Огоста“: преобърнат автомобил и четирима младежи в болница

Малолетно момиче и трима 18-годишни младежи са настанени в болницата в Монтана след тежък пътен инцидент в района на стената на язовир „Огоста“. Катастрофата е станала малко преди 22 часа в понеделник, съобщи БНР.

По информация на полицията, при спускане по язовирната стена в посока Монтана, лек автомобил, управляван от 18-годишен водач, се е движел с несъобразена скорост, загубил е контрол, навлязъл е в насрещната лента и се е ударил в крайпътна железобетонна ограда. От силния удар колата се е преобърнала по таван и е продължила движението си.

В хирургичното отделение са настанени пътниците:

двама 18-годишни – с контузии на гръден кош и глава;

– с контузии на гръден кош и глава; 14-годишно момиче – с комоцио;

– с комоцио; водачът – с контузия на коремната стена.

Младият шофьор е тестван за алкохол и наркотици – и двете проби са отрицателни, съобщават от пресслужбата на полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.