      вторник, 25.11.25
          Катастрофа край язовир „Огоста": преобърнат автомобил и четирима младежи в болница

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Малолетно момиче и трима 18-годишни младежи са настанени в болницата в Монтана след тежък пътен инцидент в района на стената на язовир „Огоста“. Катастрофата е станала малко преди 22 часа в понеделник, съобщи БНР.

          По информация на полицията, при спускане по язовирната стена в посока Монтана, лек автомобил, управляван от 18-годишен водач, се е движел с несъобразена скорост, загубил е контрол, навлязъл е в насрещната лента и се е ударил в крайпътна железобетонна ограда. От силния удар колата се е преобърнала по таван и е продължила движението си.

          Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион

          В хирургичното отделение са настанени пътниците:

          • двама 18-годишни – с контузии на гръден кош и глава;
          • 14-годишно момиче – с комоцио;
          • водачът – с контузия на коремната стена.

          Младият шофьор е тестван за алкохол и наркотици – и двете проби са отрицателни, съобщават от пресслужбата на полицията.

          По случая е образувано досъдебно производство.

