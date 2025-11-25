НА ЖИВО
          Кристиано Роналдо ще може да играе на старта на Мондиал 2026

          Оказва се, че санкцията на португалеца е била за една среща и наказанието вече е изтекло

          Снимка: БГНЕС
          Легендата на световния футбол – Кристиано Роналдо, ще бъде на разположение за Португалия още за старта на Мондиал 2026. Това стана ясно във вторник, след като от ФИФА обявиха, че наказанието на нападателя е било само за мач и вече е изтекло. 

          Суперзвездата на „мореплавателите“ остана извън сметките за двубоя в Армения и сега ще бъде опция за мачовете отвъд Океана през лятото на 2026 г. 

          В интервю за Си Ен Ен по време на Tourism Summit в Рияд Роналдо потвърди, че на 41 години предстои последното му участие на голямо първенство. 

          „Ще бъда на 41 години и мисля, че това ще е моментът да спра на това ниво“, обясни Кристиано. 

          Роналдо е в професионалния спорт от над 25 години и държи рекорда за най-много голове в историята на международния футбол – 143. Той е и единственият мъж, отбелязвал на пет световни първенства.

          Мондиал 2026 ще бъде първият в разширен формат с 48 отбора и ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада. Турнирът започва на 11 юни, а жребият ще бъде изтеглен на 5 декември тази година във Вашингтон.

