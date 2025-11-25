Кузман Илиев: Украйна трябва да е неутрална и в нея да няма техника на НАТО

„Украйна трябва да е неутрална и в нея да няма техника на НАТО, както и технически лица, които да застрашават сигурността на руснаците. Стискам палци и се молим всички да има позитивно развитие.“

Това каза икономистът Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиев коментира излязлата по-рано днес новина, че американският президент Доналд Тръмп ще спре парите за въоръжаване на Украйна. Според председателя на ПП „България може“ Тръмп оставял европейците да се налудуват и да плащат те за това въоражаване.

„Тръмп не е вечен. Ако войната не бъде прекратена при тези условия, то последващите условия ще станат още по-тежки за украинците. Европейците се държат изключително опасно, защото те вярват, че могат да провокират Русия и Америка да им помогне.“, посочи още гостът.



Според политика, ако този шанс за мир бъде изпуснат, то руснаците щели да стигнат до Одеса. Той допълни, че това е абсолютно неизбежно и много жалко за Украйна.