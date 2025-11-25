Кузман Илиев: Украйна трябва да е неутрална и в нея да няма техника на НАТО

Това каза икономистът Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Илиев коментира излязлата по-рано днес новина, че американският президент Доналд Тръмп ще спре парите за въоръжаване на Украйна. Според председателя на ПП „България може“ Тръмп оставял европейците да се налудуват и да плащат те за това въоражаване.
Според политика, ако този шанс за мир бъде изпуснат, то руснаците щели да стигнат до Одеса. Той допълни, че това е абсолютно неизбежно и много жалко за Украйна.
Партия „Възраждане“ разкритикува остро предложението за приватизация на Българския спортен тотализатор, определяйки го като поредното доказателство, че настоящото управление вреди на страната.
От формацията заявяват,...