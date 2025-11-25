НА ЖИВО
          Лавров към европейските лидери: Момчета, вие провалихте всичките си шансове

          Сергей Лавров
          Сергей Лавров
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейските лидери не са успели да се възползват от шансовете си да допринесат за разрешаването на кризата в Украйна, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, цитиран от РИА Новости.

          „Когато сега казват: „Не смейте да правите нищо без нас“, имахте своите шансове, момчета, но не ги използвахте; просто ги провалихте“, заяви първият дипломат на Москва.

          По думите на министъра, Русия цени позицията на САЩ: тя е единствената западна страна, която поема инициативата за разрешаване на кризата. Тези, които се опитват да организират шум около мирния план, обаче, искат да подкопаят усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп и да пренапишат плана по свой начин. Москва очаква Вашингтон да приеме версията на документа, която счита за временно споразумение, в процес на договаряне с Брюксел и Киев.

          Лавров подчерта, че всеки път, когато е бил постигнат напредък в тази област, споразуменията са се проваляли. Следователно, не може да се говори за посредничество от страна на Франция или Германия при разрешаването на украинския конфликт, но Беларус и Турция биха могли да изиграят тази роля.

          Освен това Лавров заяви още:

          -Планът на Тръмп за Украйна не е бил официално предаден на Русия; Москва го е получила по неофициални канали и сега очаква междинна версия от САЩ, съгласувана с европейци и украинци.

          -Русия няма да бъде доволна, ако буквата и духът на Анкъридж бъдат „заличени“ от потенциален мирен план за Украйна.

          -Европа, която твърди, че е с Украйна докрай, насърчава нацизма, който е легализиран в Украйна.

          -Русия все още не е получила отговор от Украйна на предложението си за повишаване на нивото на делегациите на преговорите.

          

