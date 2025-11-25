Любо Ганев: Всички гледаме в една посока – развитието на българския волейбол

„Това е най-успешната година в българския волейбол, пожелавам си още много такива“ – заяви президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев след днешната галавечер „Заедно към върха“, на която Федерацията награди легенди на спорта.

Годината в действителност беше много успешна за волейбола, като девойките станаха световни шампионки до 19 г., а мъжете – световни вицешампиони във Филипините.

„Ние сме наясно, че без успехите в миналото, няма как да има тези в настоящето, защото един състезател, за да стане добър спортист, му трябват три неща като дете. Първо, добри условия за подготовка и добри треньори, след това да имат идоли, и да се състезават на големи състезания“, започна Ганев и констатира:

„Това е най-успешната година в българския волейбол – не само заради резултатите. За първи път имахме от осем възможни отбора осем, които се състезаваха на основните си първенства – шест участваха на Световно, два на Европейско. От шестте на Световно, пет влязоха в топ 10. За първи път в историята на женския отборен спорт имаме световни шампионки и накрая черешката на тортата я поставиха момчетата като станаха световни вицешампиони. Пожелавам си да има още много такива“.

„Най-голямото наследство е, че запалваме стотици хиляди деца. Водим интензивни разговори с държавната администрация, с общините, да се построят нови тренировъчни зали. Вече има такива, но ни липсват такива за подготовка. Интересът към нашия спорт е много голям, трябва да се възползваме“, разкри още той.

На въпрос относно това какво трябва да направим, за да станем европейски шампиони на първенството идната есен, където сме един от домакините, Ганев каза: „Трябва да продължим пътя, по който вървим. Всички ние сме един отбор. Треньорският щаб, който трябва да ги подготви, ние като федерация и естествено нашият седми играч – феновете. Разчитаме на тях. На 9 септември почват първите мачове, някои вече са разпродадени. Побързайте да си купите билети, имаме нужда от феновете, медиите, нашите партньори. Надявам се да се увеличат през новата година. Разчитам на всички. Всички гледаме в една посока – развитието на българския волейбол, а специално при мъжете – класиране на Олимпийските игри.“