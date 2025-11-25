Макрон: Войските на три страни от НАТО ще бъдат разположени в Украйна

След подписването на мирно споразумение – не по време на войната – има планове за разполагане в Украйна на „сили за гарантиране на сигурността“ от НАТО далеч от фронтовите линии, в градове като Киев или Одеса, обяви френският президент Еманюел Макрон.

- Реклама -

В интервю пред RTL той поясни, че тези сили ще включват британски, френски и турски войски, чиято мисия ще бъде да обучават украинските сили и да гарантират сигурността, подобно на начина, по който страните от НАТО вече помагат на държавите на източния фланг на Алианса.

Той подчерта, че това ще се направи в рамките на междуправителствена коалиция, а не на НАТО, и че приблизително 20 държави са готови да допринесат – по суша, по море или във въздуха. Макрон също така подчерта, че „не може да има устойчив мир, ако украинската армия е ограничена в способността си да се защитава и да възпира всяка агресия“.