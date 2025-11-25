Макрон: Войските на три страни от НАТО ще бъдат разположени в Украйна

След подписването на мирно споразумение – не по време на войната – има планове за разполагане в Украйна на „сили за гарантиране на сигурността“ от НАТО далеч от фронтовите линии, в градове като Киев или Одеса, обяви френският президент Еманюел Макрон.
- Реклама -
В интервю пред RTL той поясни, че тези сили ще включват британски, френски и турски войски, чиято мисия ще бъде да обучават украинските сили и да гарантират сигурността, подобно на начина, по който страните от НАТО вече помагат на държавите на източния фланг на Алианса.
Той подчерта, че това ще се направи в рамките на междуправителствена коалиция, а не на НАТО, и че приблизително 20 държави са готови да допринесат – по суша, по море или във въздуха. Макрон също така подчерта, че „не може да има устойчив мир, ако украинската армия е ограничена в способността си да се защитава и да възпира всяка агресия“.
След подписването на мирно споразумение – не по време на войната – има планове за разполагане в Украйна на „сили за гарантиране на сигурността“ от НАТО далеч от фронтовите линии, в градове като Киев или Одеса, обяви френският президент Еманюел Макрон.
- Реклама -
В интервю пред RTL той поясни, че тези сили ще включват британски, френски и турски войски, чиято мисия ще бъде да обучават украинските сили и да гарантират сигурността, подобно на начина, по който страните от НАТО вече помагат на държавите на източния фланг на Алианса.
Той подчерта, че това ще се направи в рамките на междуправителствена коалиция, а не на НАТО, и че приблизително 20 държави са готови да допринесат – по суша, по море или във въздуха. Макрон също така подчерта, че „не може да има устойчив мир, ако украинската армия е ограничена в способността си да се защитава и да възпира всяка агресия“.
Приятни,развлекатерно радостни и не ,неща се случват тук там,по света и у нас
Знаем ги тия обучения,и по-рано са го правили,имаше опити за пълзящо въвеждане на натовски войски в Украйна,неофициално,а сега се канят открито да вкарат войски ,които веднага ще цъфнат на фронта.Западните милитаристи напълно се ошашавиха при засилващото се руско настъпление и са на краен етап преди да пратят подкрепления на всу.От щатите почнали да депортират украинци със самолети и право в лапите на тцк,очаква се и от ес да го повторят той трик,хем ще се отърват от престъпните навлеци,хем ще пратят бленуваната помощ на всу.