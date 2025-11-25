Мая Манолова: Столичният общински съвет е нагъл спекулант

„Това, което прави СО с промените за паркирането, е абсолютна спекулация. Порази тази причина подадохме жалба в Административен съд-София град и очакваме той да се произнесе бързо.“

Това каза председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Манолова определи Столичния общински съвет в нагъл спекулант, който превалутирал един лев за едно евро.

„Зелената зона от лев на час става евро на час, синята зона става от два лева на две евро, поставянето на скоба пък става от 30 лева на 30 евро, винетните стикери, които ще плащат хората, живеещи в съответните райони, също се увеличават двойно“, посочи гостенката.

Председателят на „Изправи се.БГ“ обясни, че целта в момента е апелативният съд да спре изпълнението на промените, тъй като от тях възниквали значителни вреди, каквото основание, било посочено в АПК.