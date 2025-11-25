НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Мая Манолова: Столичният общински съвет е нагъл спекулант

          0
          33
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Това, което прави СО с промените за паркирането, е абсолютна спекулация. Порази тази причина подадохме жалба в Административен съд-София град и очакваме той да се произнесе бързо.“

          Това каза председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Манолова определи Столичния общински съвет в нагъл спекулант, който превалутирал един лев за едно евро.

          „Зелената зона от лев на час става евро на час, синята зона става от два лева на две евро, поставянето на скоба пък става от 30 лева на 30 евро, винетните стикери, които ще плащат хората, живеещи в съответните райони, също се увеличават двойно“, посочи гостенката.

          Председателят на „Изправи се.БГ“ обясни, че целта в момента е апелативният съд да спре изпълнението на промените, тъй като от тях възниквали значителни вреди, каквото основание, било посочено в АПК.

          „Какви по-значителни вреди от тези гражданите да плащат двойно и тройно такси? Зоната се разширява и в квартали, които изобщо са без улици, тротоари и осветление. Най-наглото е, че няма обосновка какви са причините да се вдигната така драстично цените“, каза още Манолова.

          „Това, което прави СО с промените за паркирането, е абсолютна спекулация. Порази тази причина подадохме жалба в Административен съд-София град и очакваме той да се произнесе бързо.“

          Това каза председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Манолова определи Столичния общински съвет в нагъл спекулант, който превалутирал един лев за едно евро.

          „Зелената зона от лев на час става евро на час, синята зона става от два лева на две евро, поставянето на скоба пък става от 30 лева на 30 евро, винетните стикери, които ще плащат хората, живеещи в съответните райони, също се увеличават двойно“, посочи гостенката.

          Председателят на „Изправи се.БГ“ обясни, че целта в момента е апелативният съд да спре изпълнението на промените, тъй като от тях възниквали значителни вреди, каквото основание, било посочено в АПК.

          „Какви по-значителни вреди от тези гражданите да плащат двойно и тройно такси? Зоната се разширява и в квартали, които изобщо са без улици, тротоари и осветление. Най-наглото е, че няма обосновка какви са причините да се вдигната така драстично цените“, каза още Манолова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Възраждане“: Приватизацията на тотото доказва, че правителството си откупува още малко време на власт

          Никола Павлов -
          Партия „Възраждане“ разкритикува остро предложението за приватизация на Българския спортен тотализатор, определяйки го като поредното доказателство, че настоящото управление вреди на страната. От формацията заявяват,...
          Общество

          Доц. д-р Атанас Мангъров: За болниците у нас е добре да има повече болни

          Златина Петкова -
          "Здравната ни система е повредена. За болниците у нас е добре да има повече болни, защото така те получават и повече пари." Това каза...
          Политика

          Йоло Денев: Протестирам от есента на 1988-а година

          Златина Петкова -
          "Протестирам от есента на 1988-а година." Това каза доайенът на протестите в България Йоло Денев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions