Международният ден за елиминиране на насилието над жени отбелязан с протест в столицата

Днес отбелязваме Международния ден за елиминиране на насилието над жени – дата, която традиционно поставя акцент върху необходимостта от по-строги мерки, повече защита и реална превенция.

В София се провежда протестно шествие под надслов „Нито една повече“, чиято цел е да привлече вниманието на обществото и институциите към тревожните нива на домашно насилие у нас. Организаторите настояват за незабавни законодателни промени, както и за предоставяне на достатъчно ресурси и подкрепа за жертвите.

Шествието е символичен, но решителен призив — насилието да не остава скрито, а институциите да действат по-бързо, по-ефективно и с по-голяма отговорност.