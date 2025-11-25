НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Международният ден за елиминиране на насилието над жени отбелязан с протест в столицата

          0
          0
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес отбелязваме Международния ден за елиминиране на насилието над жени – дата, която традиционно поставя акцент върху необходимостта от по-строги мерки, повече защита и реална превенция.

          - Реклама -

          В София се провежда протестно шествие под надслов „Нито една повече“, чиято цел е да привлече вниманието на обществото и институциите към тревожните нива на домашно насилие у нас. Организаторите настояват за незабавни законодателни промени, както и за предоставяне на достатъчно ресурси и подкрепа за жертвите.

          Скандал в училище: спор между прерасна в побой и арест Скандал в училище: спор между прерасна в побой и арест

          Шествието е символичен, но решителен призив — насилието да не остава скрито, а институциите да действат по-бързо, по-ефективно и с по-голяма отговорност.

          Днес отбелязваме Международния ден за елиминиране на насилието над жени – дата, която традиционно поставя акцент върху необходимостта от по-строги мерки, повече защита и реална превенция.

          - Реклама -

          В София се провежда протестно шествие под надслов „Нито една повече“, чиято цел е да привлече вниманието на обществото и институциите към тревожните нива на домашно насилие у нас. Организаторите настояват за незабавни законодателни промени, както и за предоставяне на достатъчно ресурси и подкрепа за жертвите.

          Скандал в училище: спор между прерасна в побой и арест Скандал в училище: спор между прерасна в побой и арест

          Шествието е символичен, но решителен призив — насилието да не остава скрито, а институциите да действат по-бързо, по-ефективно и с по-голяма отговорност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Старт на процеса срещу привърженици на „Възраждане“ след проваления първи опит

          Дамяна Караджова -
          Втори опит за старт на делото срещу привържениците на партия „Възраждане“, обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София.
          Война

          Украйна поиска от САЩ спиране на огъня от Русия, за да започне мирни преговори

          Иван Христов -
          По време на среща с представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, делегация на Украйна е изразила позицията, че е трудно да...
          Общество

          Бюджет 2026 влиза във финалната фаза: комисиите започват второ четене

          Дамяна Караджова -
          Първата план-сметка в евро за 2026 година влиза на второ четене в комисиите на Народното събрание

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions