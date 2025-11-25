НА ЖИВО
          „Мини революция в леката атлетика“ – Антон Бонов за работата на Георги Павлов

          „За тези 3 месеца се получи една мини революция в леката атлетика“ – така Антон Бонов описа работата на Георги Павлов като президент на федерацията. Той припомни, че още преди около 10 години Павлов е показал капацитет с един от най-големите турнири у нас – „Павел Павлов“, а след избирането му на 1 август е разгърнал „мащабност, амбиция и визия“.

          Само два дни след встъпването си Павлов обявява парични премии за шампионите на страната. При три големи първенства по бяганията, където първоначално е бил заявен само един състезател, той осигурява финансиране за още седем атлети и допълнителни треньори, както и премии до 12-о място. На Балканския крос в Румъния съставът е разширен до делегация от 22 души – ясен знак, че новото ръководство мисли в посока развитие, а не оцеляване.

