На 25 ноември в информационното пространство се появиха различни твърдения за това, дали групировката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в съседния на Покровск град – Мирноград, е обкръжена от руската армия, или не, пише „Страна“.

Украинският 7-и корпус на десантно-щурмовите войски (ДЩВ) обяви, че руснаците се опитват да отрежат сухопътната връзка между Мирноград и Покровск.

„Руснаците възнамеряват да обкръжат Мирноград, напредвайки към селищата Ровно и Светлое“, се казва в съобщението на корпуса.

Руски обществени групи съобщиха в понеделник, че пътят между Покровск и Мирноград вече е физически прерязан, Мирноград е напълно обкръжен, а Покровск е напълно превзет (вижте главната карта).

Те публикуваха и видеоклип, за който се твърди, че е повредена украинска техника на пътя северозападно от Мирноград.

Други руски източници не потвърждават пълното обкръжение на Мирноград, но съобщават, че всички пътища около града вече са се превърнали в бойна зона и са на практика непроходими.

Украйна отрича обкръжението на града. Според командването на ВСУ, Мирноград не само не е обкръжен, но и центърът на Покровск се контролира от украинските войски. Освен това, според картата на DeepState (втората карта долу), само тясна ивица северно от Мирноград ще остане извън сивата зона (т.е. извън зоната на бойните действия).

Междувременно командването на ВСУ потвърждава активни руски щурмови операции в Мирноград. Те навлизат с малки пехотни групи. „Врагът се движи денонощно, използвайки въздушни дронове, за да коригира движенията си“, добавят от корпуса.

Украинският военен с позивна „Мучной“ пише, че северната зона с високи сгради в Мирноград се „разпада“.

„Те просто не дават шанс на сградите да оцелеят. Врагът не се шегува; просто разрушава всичко по пътя си. Обективното наблюдение ясно показва ФАБ-3000 в действие, което означава, че те вече са превключили в режим „сравняване със земята“, за да избегнат продължителни градски боеве“, пише военният.

По думите му, руснаците са напреднали и в източната част на Мирноград (което също беше регистрирано вчера от Deep State), опитвайки се едновременно да пробият отбраната по линията на високи сгради и от фланговете.