НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Мирноград: обкръжен или не?

          0
          7
          Мирноград
          Мирноград
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          На 25 ноември в информационното пространство се появиха различни твърдения за това, дали групировката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в съседния на Покровск град – Мирноград, е обкръжена от руската армия, или не, пише „Страна“.

          - Реклама -

          Украинският 7-и корпус на десантно-щурмовите войски (ДЩВ) обяви, че руснаците се опитват да отрежат сухопътната връзка между Мирноград и Покровск.

          „Руснаците възнамеряват да обкръжат Мирноград, напредвайки към селищата Ровно и Светлое“, се казва в съобщението на корпуса.

          Руски обществени групи съобщиха в понеделник, че пътят между Покровск и Мирноград вече е физически прерязан, Мирноград е напълно обкръжен, а Покровск е напълно превзет (вижте главната карта).

          Те публикуваха и видеоклип, за който се твърди, че е повредена украинска техника на пътя северозападно от Мирноград.

          Други руски източници не потвърждават пълното обкръжение на Мирноград, но съобщават, че всички пътища около града вече са се превърнали в бойна зона и са на практика непроходими.

          Украйна отрича обкръжението на града. Според командването на ВСУ, Мирноград не само не е обкръжен, но и центърът на Покровск се контролира от украинските войски. Освен това, според картата на DeepState (втората карта долу), само тясна ивица северно от Мирноград ще остане извън сивата зона (т.е. извън зоната на бойните действия).

          Междувременно командването на ВСУ потвърждава активни руски щурмови операции в Мирноград. Те навлизат с малки пехотни групи. „Врагът се движи денонощно, използвайки въздушни дронове, за да коригира движенията си“, добавят от корпуса.

          Украинският военен с позивна „Мучной“ пише, че северната зона с високи сгради в Мирноград се „разпада“.

          „Те просто не дават шанс на сградите да оцелеят. Врагът не се шегува; просто разрушава всичко по пътя си. Обективното наблюдение ясно показва ФАБ-3000 в действие, което означава, че те вече са превключили в режим „сравняване със земята“, за да избегнат продължителни градски боеве“, пише военният.

          По думите му, руснаците са напреднали и в източната част на Мирноград (което също беше регистрирано вчера от Deep State), опитвайки се едновременно да пробият отбраната по линията на високи сгради и от фланговете.

          На 25 ноември в информационното пространство се появиха различни твърдения за това, дали групировката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в съседния на Покровск град – Мирноград, е обкръжена от руската армия, или не, пише „Страна“.

          - Реклама -

          Украинският 7-и корпус на десантно-щурмовите войски (ДЩВ) обяви, че руснаците се опитват да отрежат сухопътната връзка между Мирноград и Покровск.

          „Руснаците възнамеряват да обкръжат Мирноград, напредвайки към селищата Ровно и Светлое“, се казва в съобщението на корпуса.

          Руски обществени групи съобщиха в понеделник, че пътят между Покровск и Мирноград вече е физически прерязан, Мирноград е напълно обкръжен, а Покровск е напълно превзет (вижте главната карта).

          Те публикуваха и видеоклип, за който се твърди, че е повредена украинска техника на пътя северозападно от Мирноград.

          Други руски източници не потвърждават пълното обкръжение на Мирноград, но съобщават, че всички пътища около града вече са се превърнали в бойна зона и са на практика непроходими.

          Украйна отрича обкръжението на града. Според командването на ВСУ, Мирноград не само не е обкръжен, но и центърът на Покровск се контролира от украинските войски. Освен това, според картата на DeepState (втората карта долу), само тясна ивица северно от Мирноград ще остане извън сивата зона (т.е. извън зоната на бойните действия).

          Междувременно командването на ВСУ потвърждава активни руски щурмови операции в Мирноград. Те навлизат с малки пехотни групи. „Врагът се движи денонощно, използвайки въздушни дронове, за да коригира движенията си“, добавят от корпуса.

          Украинският военен с позивна „Мучной“ пише, че северната зона с високи сгради в Мирноград се „разпада“.

          „Те просто не дават шанс на сградите да оцелеят. Врагът не се шегува; просто разрушава всичко по пътя си. Обективното наблюдение ясно показва ФАБ-3000 в действие, което означава, че те вече са превключили в режим „сравняване със земята“, за да избегнат продължителни градски боеве“, пише военният.

          По думите му, руснаците са напреднали и в източната част на Мирноград (което също беше регистрирано вчера от Deep State), опитвайки се едновременно да пробият отбраната по линията на високи сгради и от фланговете.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Правосъдието финализира случая „Удо Ланге“: присъдата е окончателна

          Дамяна Караджова -
          Окръжна прокуратура – Перник е изпратила за изпълнение влязла в сила присъда, с която Борислав Панев
          Свят

          Сръбската рафинерия в Панчево е на ръба на спирането: още четири дни до решението на САЩ (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова -
          Сръбската петролна рафинерия в Панчево е преустановила производството и в момента работи в режим на „топла циркулация“
          Война

          Лавров към европейските лидери: Момчета, вие провалихте всичките си шансове

          Иван Христов -
          Европейските лидери не са успели да се възползват от шансовете си да допринесат за разрешаването на кризата в Украйна, заяви министърът на външните работи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions