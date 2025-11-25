НА ЖИВО
          Нов етап в делото за Сияна: съдът в Плевен изслушва вещи лица, близките протестират

          В Окръжния съд в Плевен днес е насрочено заседание по делото за трагично загиналата 12-годишна Сияна, която изгуби живота си при тежка катастрофа край Телиш, а нейният дядо бе тежко ранен.

          Обвиняем е 55-годишният Георги Александров, шофьор на товарен камион, чието прикачено полуремарке при завой е навлязло в насрещното платно и е ударило лекия автомобил, в който е пътувало детето. Колата е била управлявана от дядото на Сияна. Александров не се признава за виновен и остава с мярка „задържане под стража“. Той има множество предишни нарушения по Закона за движение по пътищата.

          Заседанието започва в 10:00 часа, като ще бъдат изслушани вещи лица и свидетели.
          Час по-рано — в 9:00 часа, близки и приятели отново ще се съберат на протест пред Съдебната палата с искане за справедлив и бърз процес.

          Ново заседание по делото „Сияна“ в Плевен: очакват се разпити на свидетели и протест пред съда Ново заседание по делото „Сияна“ в Плевен: очакват се разпити на свидетели и протест пред съда

          На предходното заседание през октомври бяха разпитани трима свидетели и бяха изслушани две вещи лица, изготвили съдебно-медицинската експертиза и химическото изследване на кръв.

          Катастрофата, при която загина Сияна, стана на 31 март на път I-3 край Телиш — участък, за който местните жители от години предупреждават, че е опасен заради липса на маркировка, лоша видимост и неизчистена растителност.

          Трагедията предизвика силен обществен отзвук:

          • Националното следствие пое разследването;
          • АПИ започна спешно полагане на нова маркировка и премахване на храсти;
          • Експерти от Европейския център за транспортни политики проверяват настилката и цялостната инфраструктура;
          • Жители на Телиш организираха протест с искане за отговорност и край на „войната по пътищата“;
          • Бащата на Сияна публично посочи системни пропуски и институционално безхаберие.

          Въпреки спешните мерки, на същия участък последваха нови инциденти, подчертавайки, че проблемите са дълбоки и изискват устойчиви решения.

