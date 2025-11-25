Нов меморандум между България и Италия: енергийните връзки стават по-силни

Министерството на енергетиката и Конфиндустрия България подписаха Меморандум за сътрудничество и партньорство, който цели да укрепи и разшири взаимодействието между двете страни в енергийния сектор. Документът поставя обща рамка за обмен на добри практики и за работа по ключови теми като газифициране, водородни технологии и модерни енергийни решения.

Министър Станков подчерта значението на подобни инициативи:

„Сътрудничеството между институциите и бизнеса е решаващ елемент за навременното развитие на енергийната среда в Европа.“

Той изрази увереност, че пълното използване на потенциала на меморандума ще даде допълнителен стимул за модернизацията на сектора:

„В условията на динамични пазари, технологичен пробив и засилени изисквания за устойчивост, подобни партньорства осигуряват необходимата предвидимост, опит и достъп до иновации.“

От своя страна Роберт Санторели, председател на Конфиндустрия България, определи документa като ключов инструмент за развитие:

„И България, и Италия ще имат възможност да ускорят технологичните иновации и по този начин да повишат конкурентоспособността си.“

Подписването се състоя във вторник в Министерството на енергетиката, в присъствието на Н.Пр. Марчело Апичела – посланик на Италия в София.

Меморандумът поставя акцент върху съвместни инициативи и координирани политики, които да отговорят на реалните нужди на бизнеса и да открият нови икономически възможности и за двете държави.