Нова серия взривове в Киев в рамките на четвъртата вълна руски удари по столицата на Украйна

В Киев прогърмя нова серия взривове на фона на обявената въздушна тревога, предава украинският телевизионен канал „Еспрессо“.
- Реклама -
„В Киев гърмят взривове“, се казва в съобщението.
Това е поне четвъртата вълна от 3:00 ч. сутринта българско време. В момента се чуват експлозии и в Одеса и Херсон.
Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в цялата страна е обявена въздушна тревога.
В Киев прогърмя нова серия взривове на фона на обявената въздушна тревога, предава украинският телевизионен канал „Еспрессо“.
- Реклама -
„В Киев гърмят взривове“, се казва в съобщението.
Това е поне четвъртата вълна от 3:00 ч. сутринта българско време. В момента се чуват експлозии и в Одеса и Херсон.
Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в цялата страна е обявена въздушна тревога.