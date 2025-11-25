НА ЖИВО
          Нова серия взривове в Киев в рамките на четвъртата вълна руски удари по столицата на Украйна

          В Киев прогърмя нова серия взривове на фона на обявената въздушна тревога, предава украинският телевизионен канал „Еспрессо“.

          „В Киев гърмят взривове“, се казва в съобщението.

          Това е поне четвъртата вълна от 3:00 ч. сутринта българско време. В момента се чуват експлозии и в Одеса и Херсон.

          Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в цялата страна е обявена въздушна тревога.

          - Реклама -

          Война

          ВСУ удариха носител на лазерно оръжие на Русия: в Таганрог е поразен експериментален самолет А-60

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са унищожили руски самолет А-60 по време на атака в нощта на 25 ноември. Експерти наричат ​​самолета „летяща лаборатория“,...
          Война

          The Telegraph: Тръмп и Зеленски се готвят за решаващи преговори по мирния план

          Иван Христов -
          По време на преговорите в Женева представители на САЩ и Украйна се споразумяха за нов план от 19 точки за прекратяване на войната с...
          Война

          Руски дронове вероятно са пресекли границата на Украйна с Румъния и Молдова

          Иван Христов -
          По време на масираната нощна атака срещу Украйна, руски ударни дронове е възможно да са преминали границата и да са навлезли във въздушното пространство...

