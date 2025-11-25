Нова серия взривове в Киев в рамките на четвъртата вълна руски удари по столицата на Украйна

В Киев прогърмя нова серия взривове на фона на обявената въздушна тревога, предава украинският телевизионен канал „Еспрессо“.

„В Киев гърмят взривове“, се казва в съобщението.

Това е поне четвъртата вълна от 3:00 ч. сутринта българско време. В момента се чуват експлозии и в Одеса и Херсон.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в цялата страна е обявена въздушна тревога.