ООН: „Оцеляването на Газа е поставено на карта“ – 127 цивилни убити в Ливан след израелски удари

„Оцеляването на Газа е поставено на карта“, предупреждава нов доклад на ООН, който отправя спешен призив към международната общност за незабавна намеса и цялостен план за възстановяване на територията. Документът, изготвен от Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД), подчертава, че израелските военни операции в Ивицата Газа са разрушили всички основни стълбове на оцеляването – от достъпа до храна и медицинска помощ до жилища и функциониращо управление.
Според доклада операциите са „потопили“ палестинската територия в „създадена от човека бездна“, докато разрушенията са толкова всеобхватни, че поставят под въпрос способността на Газа да се възстанови като жизнено пространство:
Върховният комисариат: 127 цивилни убити в Ливан след спирането на огъня
Паралелно с това Върховният комисариат на ООН по правата на човека съобщи, че 127 цивилни са били убити в Ливан при удари на израелската армия след обявеното преди година спиране на огъня. Организацията настоява за бързи и безпристрастни разследвания и за стриктно спазване на примирието.
Говорителят Тамин ал Китан заяви в Женева:
Призивът е насочен към предотвратяване на нова ескалация, която може да засегне както Ливан, така и региона.
