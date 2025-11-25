НА ЖИВО
          ООН: „Оцеляването на Газа е поставено на карта“ – 127 цивилни убити в Ливан след израелски удари

          Снимка: Reuters
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „Оцеляването на Газа е поставено на карта“, предупреждава нов доклад на ООН, който отправя спешен призив към международната общност за незабавна намеса и цялостен план за възстановяване на територията. Документът, изготвен от Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД), подчертава, че израелските военни операции в Ивицата Газа са разрушили всички основни стълбове на оцеляването – от достъпа до храна и медицинска помощ до жилища и функциониращо управление.

          Според доклада операциите са „потопили“ палестинската територия в „създадена от човека бездна“, докато разрушенията са толкова всеобхватни, че поставят под въпрос способността на Газа да се възстанови като жизнено пространство:

          „Предвид безмилостното и систематично разрушение… има сериозни опасения за способността на Газа да се възстанови.“

          Върховният комисариат: 127 цивилни убити в Ливан след спирането на огъня

          Паралелно с това Върховният комисариат на ООН по правата на човека съобщи, че 127 цивилни са били убити в Ливан при удари на израелската армия след обявеното преди година спиране на огъня. Организацията настоява за бързи и безпристрастни разследвания и за стриктно спазване на примирието.

          Говорителят Тамин ал Китан заяви в Женева:

          „Продължаваме да виждаме засилващи се атаки… убивани са граждани, разрушават се граждански обекти… и има обезпокоителни заплахи за по-широка офанзива.“

          Призивът е насочен към предотвратяване на нова ескалация, която може да засегне както Ливан, така и региона.

