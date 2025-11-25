От 1 януари: ЦГМ обяви цените на билетите и картите в София в евро

От Центъра за градска мобилност официално публикуваха в профила си във „Фейсбук“ новите цени на част от билетите и картите за градския транспорт в столицата. Те ще влязат в сила от 1 януари 2026 г., когато България преминава към евро.

- Реклама -

От ЦГМ уточняват, че всички стойности са закръглени надолу, за да се запази удобството за пътниците и да няма резки промени спрямо сегашните цени.

Нови цени от 2026 г.:

Билет 30+

Сега: 1,60 лв.

От 1 януари 2026: 0,80 евро

Сега: 1,60 лв. От 1 януари 2026: 0,80 евро Дневна карта за всички линии

Сега: 4 лв.

От 2026: 2 евро

Сега: 4 лв. От 2026: 2 евро Месечна карта

Сега: 50 лв.

От 2026: 25,50 евро

Сега: 50 лв. От 2026: 25,50 евро Годишна карта

Сега: 365 лв.

От 2026: 185 евро

Пълният списък с новите тарифи вече е публикуван и на официалния сайт на ЦГМ.

Предистория на промяната

В началото на октомври СОС прие предложението на общинските съветници от „Спаси София“ – Гергин Борисов и Борис Бонев. Решението включва:

цялостна дигитализация на системата за превозни документи;

на системата за превозни документи; предварително преобразуване на цените в евро, за да няма двойно поскъпване или корекции след въвеждането на валутата;

след въвеждането на валутата; общо намаление на цените с около 2% ;

; добавяне на възможност за нощен транспорт към карти, които досега не важаха за него – например младежката карта.

Всички промени влизат в сила от 1 януари 2026 г. заедно с официалното въвеждане на еврото в България.