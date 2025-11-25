НА ЖИВО
          От 1 януари: ЦГМ обяви цените на билетите и картите в София в евро

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От Центъра за градска мобилност официално публикуваха в профила си във „Фейсбук“ новите цени на част от билетите и картите за градския транспорт в столицата. Те ще влязат в сила от 1 януари 2026 г., когато България преминава към евро.

          От ЦГМ уточняват, че всички стойности са закръглени надолу, за да се запази удобството за пътниците и да няма резки промени спрямо сегашните цени.

          Нови цени от 2026 г.:

          • Билет 30+
            Сега: 1,60 лв.
            От 1 януари 2026: 0,80 евро
          • Дневна карта за всички линии
            Сега: 4 лв.
            От 2026: 2 евро
          • Месечна карта
            Сега: 50 лв.
            От 2026: 25,50 евро
          • Годишна карта
            Сега: 365 лв.
            От 2026: 185 евро

          Пълният списък с новите тарифи вече е публикуван и на официалния сайт на ЦГМ.

          Предистория на промяната

          В началото на октомври СОС прие предложението на общинските съветници от „Спаси София“ – Гергин Борисов и Борис Бонев. Решението включва:

          • цялостна дигитализация на системата за превозни документи;
          • предварително преобразуване на цените в евро, за да няма двойно поскъпване или корекции след въвеждането на валутата;
          • общо намаление на цените с около 2%;
          • добавяне на възможност за нощен транспорт към карти, които досега не важаха за него – например младежката карта.

          Всички промени влизат в сила от 1 януари 2026 г. заедно с официалното въвеждане на еврото в България.

