От 1 януари: ЦГМ обяви цените на билетите и картите в София в евро

От Центъра за градска мобилност официално публикуваха в профила си във „Фейсбук“ новите цени на част от билетите и картите за градския транспорт в столицата. Те ще влязат в сила от 1 януари 2026 г., когато България преминава към евро.
От ЦГМ уточняват, че всички стойности са закръглени надолу, за да се запази удобството за пътниците и да няма резки промени спрямо сегашните цени.
Нови цени от 2026 г.:
- Билет 30+
Сега: 1,60 лв.
От 1 януари 2026: 0,80 евро
- Дневна карта за всички линии
Сега: 4 лв.
От 2026: 2 евро
- Месечна карта
Сега: 50 лв.
От 2026: 25,50 евро
- Годишна карта
Сега: 365 лв.
От 2026: 185 евро
Пълният списък с новите тарифи вече е публикуван и на официалния сайт на ЦГМ.
Предистория на промяната
В началото на октомври СОС прие предложението на общинските съветници от „Спаси София“ – Гергин Борисов и Борис Бонев. Решението включва:
- цялостна дигитализация на системата за превозни документи;
- предварително преобразуване на цените в евро, за да няма двойно поскъпване или корекции след въвеждането на валутата;
- общо намаление на цените с около 2%;
- добавяне на възможност за нощен транспорт към карти, които досега не важаха за него – например младежката карта.
Всички промени влизат в сила от 1 януари 2026 г. заедно с официалното въвеждане на еврото в България.