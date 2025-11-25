НА ЖИВО
          Пеевски призова кметовете на ДПС: Без увеличение на местните данъци и такси

          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски отправи категоричен призив към всички представители на формацията в местната власт – кметове и общински съветници да запазят без промяна всички местни данъци и такси през 2026 година. По думите му това е ключова стъпка, за да не бъдат допълнително натоварвани хората в период на значими промени.

          Според Пеевски подобна мярка ще даде на гражданите сигурност и предвидимост, особено важни в „годината на преход“.

          „На прага на историческата промяна, с която България постигна най-голямото признание като европейска демокрация – пълноправното ни присъединяване към еврозоната, трябва да не забравяме, че нашата мисия са хората. Като политици и държавници трябва да сме особено чувствителни към тях и разрешаването на техните проблеми, за да живеят все по-добре.“

          Той подчерта, че общините традиционно заемат централно място в политиките на ДПС, именно заради това, че са най-близо до хората и ежедневно се сблъскват с реалните им нужди.

          „Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората. И винаги могат да разчитат на нашата подкрепа, както в платформата за ‘Ново начало за развитие на регионите’, така и в Народното събрание и изпълнителната власт.“

