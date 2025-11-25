Пеевски призова кметовете на ДПС: Без увеличение на местните данъци и такси

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група „ДПС–Ново начало“ Делян Пеевски отправи категоричен призив към всички представители на формацията в местната власт – кметове и общински съветници да запазят без промяна всички местни данъци и такси през 2026 година. По думите му това е ключова стъпка, за да не бъдат допълнително натоварвани хората в период на значими промени.

Според Пеевски подобна мярка ще даде на гражданите сигурност и предвидимост, особено важни в „годината на преход“.

„На прага на историческата промяна, с която България постигна най-голямото признание като европейска демокрация – пълноправното ни присъединяване към еврозоната, трябва да не забравяме, че нашата мисия са хората. Като политици и държавници трябва да сме особено чувствителни към тях и разрешаването на техните проблеми, за да живеят все по-добре.“

Той подчерта, че общините традиционно заемат централно място в политиките на ДПС, именно заради това, че са най-близо до хората и ежедневно се сблъскват с реалните им нужди.