      вторник, 25.11.25
          Начало България Общество

          Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В нова позиция до медиите лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски определи оплакванията на столични общински съветници относно паркинга пред катедралата „Св. Александър Невски“ като „смешен плач“. Той настоя кметът Васил Терзиев да осигури незабавен достъп до паркинга за гражданите.

          Пеевски заяви:

          „От вчера в социалните медии се чува смешен плач… Как ‘паркингът да го няма’, момчета? Този паркинг е необходим на софиянци – да си паркират колите, когато ходят на църква, посещават Националната галерия ‘Квадрат 500’ или БАН.“

          Той критикува кмета Терзиев и мнозинството в СОС за това, че „две години“ не са предприели действия да вземат паркинга под управление:

          „Очаквам още днес кметът… да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга…“

          Спорът се вписва в по-широката политическа динамика около политиките за паркиране в столицата. По-рано ДПС – Ново начало обяви, че ще атакува в съда решението на СОС за двойното увеличение на таксите в „синя“ и „зелена“ зона, както и разширяването на техния обхват.

          Пеевски призова кметовете на ДПС: Без увеличение на местните данъци и такси Пеевски призова кметовете на ДПС: Без увеличение на местните данъци и такси

          Пеевски обвини кмета Васил Терзиев и СОС в:

          „арогантна демонстрация срещу хората в София“,
          както и в „корупционни скандали“ и „безобразия“.

          Реакцията на столичния кмет не закъсня. В пост в социалните мрежи Терзиев определи думите на Пеевски като:

          „упражнения по популизъм върху София“,
          добавяйки, че е време „г-н Пеевски да влезе в ролята на депутат, а не на монарх или кмет“.

          

