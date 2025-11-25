Пеевски срещу Терзиев: спорът за паркинга пред „Св. Александър Невски“ ескалира

В нова позиция до медиите лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски определи оплакванията на столични общински съветници относно паркинга пред катедралата „Св. Александър Невски“ като „смешен плач“. Той настоя кметът Васил Терзиев да осигури незабавен достъп до паркинга за гражданите.
- Реклама -
Пеевски заяви:
Той критикува кмета Терзиев и мнозинството в СОС за това, че „две години“ не са предприели действия да вземат паркинга под управление:
Спорът се вписва в по-широката политическа динамика около политиките за паркиране в столицата. По-рано ДПС – Ново начало обяви, че ще атакува в съда решението на СОС за двойното увеличение на таксите в „синя“ и „зелена“ зона, както и разширяването на техния обхват.
Пеевски обвини кмета Васил Терзиев и СОС в:
Реакцията на столичния кмет не закъсня. В пост в социалните мрежи Терзиев определи думите на Пеевски като:
В нова позиция до медиите лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски определи оплакванията на столични общински съветници относно паркинга пред катедралата „Св. Александър Невски“ като „смешен плач“. Той настоя кметът Васил Терзиев да осигури незабавен достъп до паркинга за гражданите.
- Реклама -
Пеевски заяви:
Той критикува кмета Терзиев и мнозинството в СОС за това, че „две години“ не са предприели действия да вземат паркинга под управление:
Спорът се вписва в по-широката политическа динамика около политиките за паркиране в столицата. По-рано ДПС – Ново начало обяви, че ще атакува в съда решението на СОС за двойното увеличение на таксите в „синя“ и „зелена“ зона, както и разширяването на техния обхват.
Пеевски обвини кмета Васил Терзиев и СОС в:
Реакцията на столичния кмет не закъсня. В пост в социалните мрежи Терзиев определи думите на Пеевски като: