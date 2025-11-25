НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Почина една от големите легенди на италианския футбол

          0
          138
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Италианският Милан отдаде почит на бившия си вратар Лоренцо Буфон, който е починал на 95-годишна възраст, съобщи ДПА.

          „Неговите ръце – клещи направиха Милан велик с безброй победи през 50-те години… С голяма емоция се сбогуваме с Лоренцо Буфон и почитаме паметта му.“ — написаха от клуба в социалните медии.

          - Реклама -

          Кариера и успехи

          Буфон е част от „росонерите“ през 50-те години на XX век и печели пет Скудета с клуба. По-късно продължава кариерата си в:

          • Дженоа
          • Интер, където печели още една титла през сезон 1962/63
          • Фиорентина, където завършва футболната си кариера
          Буфон: Не искам бенефис, подобен мач само ще ме натъжи Буфон: Не искам бенефис, подобен мач само ще ме натъжи

          Той е роднина на друга легенда под рамката – Джанлуиджи Буфон. Лоренцо играе за „адзурите“ на Световното първенство 1962 в Чили и записва 15 мача за италианския национален отбор.

          Реакцията на Интер

          Бившият му клуб Интер също изрази съболезнования:

          „Изказваме най-дълбоките си съболезнования за кончината на Лоренцо Буфон и сме солидарни със семейството му и целия футболен свят в този момент на траур.“ — гласи посланието в X.

          Италианският Милан отдаде почит на бившия си вратар Лоренцо Буфон, който е починал на 95-годишна възраст, съобщи ДПА.

          „Неговите ръце – клещи направиха Милан велик с безброй победи през 50-те години… С голяма емоция се сбогуваме с Лоренцо Буфон и почитаме паметта му.“ — написаха от клуба в социалните медии.

          - Реклама -

          Кариера и успехи

          Буфон е част от „росонерите“ през 50-те години на XX век и печели пет Скудета с клуба. По-късно продължава кариерата си в:

          • Дженоа
          • Интер, където печели още една титла през сезон 1962/63
          • Фиорентина, където завършва футболната си кариера
          Буфон: Не искам бенефис, подобен мач само ще ме натъжи Буфон: Не искам бенефис, подобен мач само ще ме натъжи

          Той е роднина на друга легенда под рамката – Джанлуиджи Буфон. Лоренцо играе за „адзурите“ на Световното първенство 1962 в Чили и записва 15 мача за италианския национален отбор.

          Реакцията на Интер

          Бившият му клуб Интер също изрази съболезнования:

          „Изказваме най-дълбоките си съболезнования за кончината на Лоренцо Буфон и сме солидарни със семейството му и целия футболен свят в този момент на траур.“ — гласи посланието в X.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Червена инвазия: 3000 фенове на ЦСКА ще могат да гледат мача със Спартак Варна

          Николай Минчев -
          ЦСКА получи 3000 билета от Спартак Варна за предстоящата среща между двата тима от 17-ия кръг на Първа лига. Мачът на "Коритото" е в...
          Футбол

          Арбитър от Унгария ще ръководи мача Лудогорец – Селта

          Николай Минчев -
          Унгарецът Балаж Берке ще ръководи срещата Лудогорец - Селта от Лига Европа. Двубоят е в четвъртък (27-и ноември) от 19:45 часа на стадион „Хювефарма...
          Други

          Цеко Минев: Лишаването от българския флаг на Олимпиадата ще демотивира спортистите

          Николай Минчев -
          БФ Ски даде пресконференция по повод началото на новия сезон и преди Световната купа по сноуборд в Банско в средата на януари 2026. Освен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions