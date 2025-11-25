Почина една от големите легенди на италианския футбол

Италианският Милан отдаде почит на бившия си вратар Лоренцо Буфон, който е починал на 95-годишна възраст, съобщи ДПА.

„Неговите ръце – клещи направиха Милан велик с безброй победи през 50-те години… С голяма емоция се сбогуваме с Лоренцо Буфон и почитаме паметта му.“ — написаха от клуба в социалните медии. - Реклама -

Кариера и успехи

Буфон е част от „росонерите“ през 50-те години на XX век и печели пет Скудета с клуба. По-късно продължава кариерата си в:

Дженоа

Интер , където печели още една титла през сезон 1962/63

, където печели още една титла през сезон 1962/63 Фиорентина, където завършва футболната си кариера

Той е роднина на друга легенда под рамката – Джанлуиджи Буфон. Лоренцо играе за „адзурите“ на Световното първенство 1962 в Чили и записва 15 мача за италианския национален отбор.

Реакцията на Интер

Бившият му клуб Интер също изрази съболезнования: