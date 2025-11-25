НА ЖИВО
      вторник, 25.11.25
          Повдигнаха обвинение на 24-годишния шофьор на камион, който уби семейство в Пловдив

          Снимка: БГНЕС, илюстративна
          Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем шофьора на камиона, който причини тежката катастрофа с три жертви на Околовръстния път на Пловдив, предаде БТВ.

          24-годишният шофьор на товарния автомобил е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство – 41-годишен мъж, 43-годишна жена и 14-годишно момиче.

          Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Отнето му е и свидетелството за управление на моторно превозно средство.

          Възложени са проверки на дейността на търговското дружество, ползвало товарния камион – влекач, на Инспекцията по труда и на Държавна агенция „Автомобилна администрация“.

          В лекия автомобил е пътувала и другата дъщеря на семейството – 7-годишно момиче, която е оцеляла при инцидента и е в болница в тежко състояние.

          На 28 ноември Окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 24-годишния шофьор.

          Ударът е бил толкова силен, че километражът на автомобила е летял над 100 метра. Кръстовището е опасно, коментират шофьорите.

          Жената зад волана не е имала шанс да избегне челния удар с тира. Пътят е ограничен от поставените преди няколко години мантинели. От транспортния бранш приканват държавата спешно да ги премахне.

          Агенция пътна инфраструктура прави анализ на състоянието на пътя след трагедията, каза министърът на регионалното развитие Иван Иванов.

          Пробите за алкохол и наркотици на 24-годишния шофьор са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Най-вероятно става въпрос за отклонено внимание, посочват от МВР.

          Шофьорът на тира е невредим. Камионът е взет на лизинг от хасковска фирма. 

          От „Пътна помощ“ се чудеха как да издърпат тира заради смазаната при удара кабина.

