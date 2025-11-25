НА ЖИВО
      вторник, 25.11.25
          Правосъдието финализира случая „Удо Ланге": присъдата е окончателна

          Окръжна прокуратура – Перник е изпратила за изпълнение влязла в сила присъда, с която Борислав Панев е осъден на 20 години лишаване от свобода при строг режим за умишленото убийство на швейцарския бизнесмен Удо Ланге.

          Продължително планираното престъпление е извършено на 11 август 2022 г. в дома на Ланге в комплекса „Делта Хил“ в с. Кладница, област Перник. Жертвата е била обездвижена с електрошоково оръжие (тейзър), след което умъртвена чрез задушаване с хлороформ.

          Присъдата е потвърдена от две съдебни инстанции и вече е окончателна.

          Припомняме, че според разследването мотивът за престъплението е интимната връзка между Панев и съпругата на убития – Елизабет.

