Проф. Нина Дюлгерова: Украйна е победена, тя е измислена държава

Това каза историкът и експерт по геополитика проф. Нина Дюлгерова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според професор Дюлгерова изобщо не може да се говори за промяната на границите при сключването на мирен договор, тъй като Украйна била измислена държава.
Експертът по геополитика припомни, че напоследък по-малко се говори в посока на това, че със замразените руски активи ще се подпомага възстановяването на Украйна.
