Проф. Нина Дюлгерова: Украйна е победена, тя е измислена държава

„Украйна е победена, щом се е съгласила с плана на Тръмп. Още, когато Зеленски получи 28-е точки на американския президент, той само обяви, че ако ги примат, това означава капитулация на Украйна.“

Това каза историкът и експерт по геополитика проф. Нина Дюлгерова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според професор Дюлгерова изобщо не може да се говори за промяната на границите при сключването на мирен договор, тъй като Украйна била измислена държава.

„Това е държава, която е създадена от Ленин, а пък през 1981-1982 Бжежински ясно си говори, че в шахматната дъска Украйна се формулира и актуализира именно като контрапункт на Русия и като инструмент, чрез който Западът и САЩ ще могат да си решават въпросите, свързани с идеалната цел Русия да бъде унищожена“, посочи още гостенката.

Експертът по геополитика припомни, че напоследък по-малко се говори в посока на това, че със замразените руски активи ще се подпомага възстановяването на Украйна.