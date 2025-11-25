НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Проф. Нина Дюлгерова: Украйна е победена, тя е измислена държава

          0
          139
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Украйна е победена, щом се е съгласила с плана на Тръмп. Още, когато Зеленски получи 28-е точки на американския президент, той само обяви, че ако ги примат, това означава капитулация на Украйна.“

          Това каза историкът и експерт по геополитика проф. Нина Дюлгерова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според професор Дюлгерова изобщо не може да се говори за промяната на границите при сключването на мирен договор, тъй като Украйна била измислена държава.

          „Това е държава, която е създадена от Ленин, а пък през 1981-1982 Бжежински ясно си говори, че в шахматната дъска Украйна се формулира и актуализира именно като контрапункт на Русия и като инструмент, чрез който Западът и САЩ ще могат да си решават въпросите, свързани с идеалната цел Русия да бъде унищожена“, посочи още гостенката.

          Експертът по геополитика припомни, че напоследък по-малко се говори в посока на това, че със замразените руски активи ще се подпомага възстановяването на Украйна.

          „С чужда пита помен не се прави. Ответната страна на Москва пък беше, че ако това се случи, ще има замразяване на активи на западноевропейски държави в Русия“, каза още проф. Дюлгерова.

          „Украйна е победена, щом се е съгласила с плана на Тръмп. Още, когато Зеленски получи 28-е точки на американския президент, той само обяви, че ако ги примат, това означава капитулация на Украйна.“

          Това каза историкът и експерт по геополитика проф. Нина Дюлгерова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според професор Дюлгерова изобщо не може да се говори за промяната на границите при сключването на мирен договор, тъй като Украйна била измислена държава.

          „Това е държава, която е създадена от Ленин, а пък през 1981-1982 Бжежински ясно си говори, че в шахматната дъска Украйна се формулира и актуализира именно като контрапункт на Русия и като инструмент, чрез който Западът и САЩ ще могат да си решават въпросите, свързани с идеалната цел Русия да бъде унищожена“, посочи още гостенката.

          Експертът по геополитика припомни, че напоследък по-малко се говори в посока на това, че със замразените руски активи ще се подпомага възстановяването на Украйна.

          „С чужда пита помен не се прави. Ответната страна на Москва пък беше, че ако това се случи, ще има замразяване на активи на западноевропейски държави в Русия“, каза още проф. Дюлгерова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ТРИ КОМПАНИИ В ПРЕГОВОРИ ЗА АКТИВИТЕ НА „ЛУКОЙЛ“ В РУМЪНИЯ

          Дамяна Караджова -
          Три компании вече водят директни преговори за закупуването на активите на руската енергийна компания „Лукойл“ в Румъния
          Икономика

          Германия влиза в курс на икономическо възстановяване

          Георги Петров -
          Германската икономика започва да се съживява след години на стагнация. Нов пакет от до 1 трилион евро за граждански и отбранителни проекти, одобрен през...
          Крими

          Жестока статистика: 60% от убийствата на жени са извършени от партньори или роднини

          Дамяна Караджова -
          На всеки 10 минути жена или момиче са били убити миналата година от своя партньор или член на семейството.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions