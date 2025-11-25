Протест в София: квартал „Белите брези“ блокира бул. „България“ заради строеж в парк

Жителите на столичния квартал „Белите брези“ излизат на протест срещу проект за строеж в центъра на малък парк, който според тях вече четири десетилетия представлява зелена гора. Гражданите твърдят, че застрояването ще унищожи едно от малкото свободни зелени пространства в района.

Общината е дала разрешение за строеж, първоначално обозначен като паркинг с бариера, което допълнително е разгневило местните жители. Недоволните са решени да стигнат до жива верига, ако багерите се появят на терена, а днес планират да блокират бул. „България“.

„Хората са гневни, че зелените площи ще бъдат застроени с частен имот. Идеята сега е за открит паркинг, като паркоместата сигурно ще бъдат между дърветата“, коментира жител от квартала.

Зам.-кметът на района Сотир Иванов също изрази притеснение:

„С право хората са притеснени поради факта, че частният собственик тук иска да строи временен паркинг. Той е подал заявление за издаване на виза… Ако ще се прави това, тук трябва да се създаде нов подробен устройствен план, за да останат зелените площи.“

Протестиращите са категорични, че няма да допуснат застрояване. Най-големите им страхове са свързани с качеството на въздуха, както и с това, че децата им ще останат без място за игра и разходки.