Протест в София: квартал „Белите брези“ блокира бул. „България“ заради строеж в парк

Жителите на столичния квартал „Белите брези“ излизат на протест срещу проект за строеж в центъра на малък парк, който според тях вече четири десетилетия представлява зелена гора. Гражданите твърдят, че застрояването ще унищожи едно от малкото свободни зелени пространства в района.
Общината е дала разрешение за строеж, първоначално обозначен като паркинг с бариера, което допълнително е разгневило местните жители. Недоволните са решени да стигнат до жива верига, ако багерите се появят на терена, а днес планират да блокират бул. „България“.
„Хората са гневни, че зелените площи ще бъдат застроени с частен имот. Идеята сега е за открит паркинг, като паркоместата сигурно ще бъдат между дърветата“, коментира жител от квартала.
Зам.-кметът на района Сотир Иванов също изрази притеснение:
Протестиращите са категорични, че няма да допуснат застрояване. Най-големите им страхове са свързани с качеството на въздуха, както и с това, че децата им ще останат без място за игра и разходки.
