      вторник, 25.11.25
          Начало България Общество

          Протест в София: квартал „Белите брези“ блокира бул. „България“ заради строеж в парк

          Снимка: Khalil Hamra / Associated Press
          Дамяна Караджова
          Жителите на столичния квартал „Белите брези“ излизат на протест срещу проект за строеж в центъра на малък парк, който според тях вече четири десетилетия представлява зелена гора. Гражданите твърдят, че застрояването ще унищожи едно от малкото свободни зелени пространства в района.

          Общината е дала разрешение за строеж, първоначално обозначен като паркинг с бариера, което допълнително е разгневило местните жители. Недоволните са решени да стигнат до жива верига, ако багерите се появят на терена, а днес планират да блокират бул. „България“.

          „Хората са гневни, че зелените площи ще бъдат застроени с частен имот. Идеята сега е за открит паркинг, като паркоместата сигурно ще бъдат между дърветата“, коментира жител от квартала.

          Зам.-кметът на района Сотир Иванов също изрази притеснение:

          „С право хората са притеснени поради факта, че частният собственик тук иска да строи временен паркинг. Той е подал заявление за издаване на виза… Ако ще се прави това, тук трябва да се създаде нов подробен устройствен план, за да останат зелените площи.“

          Протестиращите са категорични, че няма да допуснат застрояване. Най-големите им страхове са свързани с качеството на въздуха, както и с това, че децата им ще останат без място за игра и разходки.

          Война

          Руснаците унищожиха обкръжени техника и пехота на ВСУ на левия бряг на Оскол при Купянск

          Иван Христов -
          Руските войски са унищожили техника и пехота на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), обкръжени на левия бряг на река Оскол край Купянск, съобщава РИА...
          Общество

          Нов етап в делото за Сияна: съдът в Плевен изслушва вещи лица, близките протестират

          Дамяна Караджова -
          В Окръжния съд в Плевен днес е насрочено заседание по делото за трагично загиналата 12-годишна Сияна
          Общество

          Софийският университет чества патронния си празник с литургия, шествие и академични отличия

          Дамяна Караджова -
          Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва своя патронен празник с богата програма

