Работодателите излизат на протест: АИКБ предупреждава за рискове в Бюджет 2026

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) публикува остра позиция, в която предупреждава, че проектобюджетът за 2026 г. крие сериозни икономически рискове – не само за следващата година, но и за по-дълъг период напред. Според работодателите настоящата финансова рамка може да навреди на икономиката, да засили дефицитите и да попречи на развитието на бизнеса и работещите.

АИКБ заявява готовност да подкрепи „всяка обществена проява или инициатива“, която отстоява тези позиции. Организацията призовава всички съмишленици да се присъединят към планирания протест на 26 ноември, мотивирайки се с необходимостта от устойчива и конкурентна икономика, финансова и национална сигурност и справедливи доходи.

Основните проблеми в бюджета според АИКБ

Асоциацията резюмира спорните моменти така:

► Неразмерни държавни разходи – насочени главно към нереформирани системи, които „деформират пазара на труда“, като същевременно репресивните органи са свръхфинансирани, а ключови обществени сектори – недофинансирани.

► Планирано изземване на над 1 млрд. лв. от реалния сектор през 2026 г., като според АИКБ тази тенденция ще се засилва в следващите години.

► Трайни дефицити и планове за по-високи преки и косвени данъци, съчетани с рязко увеличаване на държавния дълг – „двойно за четири години (нови 50 млрд. лв.) и утрояване на лихвените плащания“.

Асоциацията предупреждава, че така предложената рамка „прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, разширява сивата икономика и крие опасности за бъдещи бюджетни години“.

В позицията се посочва и недоволство от липсата на време за реални обсъждания: