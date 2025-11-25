Президентът Румен Радев отправи остри критики към управляващите, като заяви, че „коалиция „Магнитски““ продължава линията на предишните кабинети – източва българския данъкоплатец, за да финансира Украйна, при това в момент, когато отбранителните линии на страната се разпадат, а в Киев избухват поредни корупционни скандали.
Позиция за мирния план на Доналд Тръмп
Радев определи предложения от текущия президент на Америка Доналд Тръмп план като „рационален“, насочен към бързо прекратяване на войната и предотвратяване на още жертви.
По думите му Европа се стреми да внесе свои корекции, но трябва да си даде сметка дали е готова да носи последствията, ако изпусне момента за договаряне:
Президентът подчерта, че дори в европейската версия на мирното предложение сегашната фронтова линия е записана като отправна точка за бъдещи териториални разговори, което означава, че преговори за територии ще има.
„Политиците ту махат флага, ту го връщат“
Радев отправи и критика към български политици, които според него проявяват пълна непоследователност:
Той сравни поведението им с войник във филм, който панически сваля и слага пагоните си според това дали врагът настъпва или отстъпва.
„България трябва да има ясна позиция“
Държавният глава подчерта, че страната ни не може да си позволи реактивна и безпринципна външна политика:
Радев каза каква трябва да бъде позицията на България по плана на Тръмп!!! Баланс трябва да има!Но Ние преди всичко сме Православни Българи! А не кучешко лайно. България над всичко!!!
Браво на РАДЕВ
ИСТИНСКИ ДЪРЖАВНИК,ПОЛИТИК И БЪЛГАРИН.