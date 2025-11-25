НА ЖИВО
          - Реклама -
          Радев каза каква трябва да бъде позицията на България по плана на Тръмп

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Румен Радев отправи остри критики към управляващите, като заяви, че „коалиция „Магнитски““ продължава линията на предишните кабинети – източва българския данъкоплатец, за да финансира Украйна, при това в момент, когато отбранителните линии на страната се разпадат, а в Киев избухват поредни корупционни скандали.

          „Коалиция ‘Магнитски’ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна“, заяви държавният глава.

          Позиция за мирния план на Доналд Тръмп

          Радев определи предложения от текущия президент на Америка Доналд Тръмп план като „рационален“, насочен към бързо прекратяване на войната и предотвратяване на още жертви.

          По думите му Европа се стреми да внесе свои корекции, но трябва да си даде сметка дали е готова да носи последствията, ако изпусне момента за договаряне:

          „Следващите преговори могат да се водят при много по-неблагоприятни условия.“

          След решението на КС: Радев с първи коментар за референдума След решението на КС: Радев с първи коментар за референдума

          Президентът подчерта, че дори в европейската версия на мирното предложение сегашната фронтова линия е записана като отправна точка за бъдещи териториални разговори, което означава, че преговори за територии ще има.

          „Политиците ту махат флага, ту го връщат“

          Радев отправи и критика към български политици, които според него проявяват пълна непоследователност:

          „Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат – жалка работа.“

          Той сравни поведението им с войник във филм, който панически сваля и слага пагоните си според това дали врагът настъпва или отстъпва.

          „България трябва да има ясна позиция“

          Държавният глава подчерта, че страната ни не може да си позволи реактивна и безпринципна външна политика:

          „България трябва да има ясна позиция в тази ситуация.“

          Москва официално: Европейският план е напълно неконструктивен! Москва официално: Европейският план е напълно неконструктивен!

          Общество

          Протест в София: квартал „Белите брези“ блокира бул. „България“ заради строеж в парк

          Дамяна Караджова -
          Жителите на столичния квартал „Белите брези“ излизат на протест срещу проект за строеж в центъра на малък парк
          Общество

          Нов етап в делото за Сияна: съдът в Плевен изслушва вещи лица, близките протестират

          Дамяна Караджова -
          В Окръжния съд в Плевен днес е насрочено заседание по делото за трагично загиналата 12-годишна Сияна
          Общество

          Софийският университет чества патронния си празник с литургия, шествие и академични отличия

          Дамяна Караджова -
          Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва своя патронен празник с богата програма

          2 КОМЕНТАРА

          1. Радев каза каква трябва да бъде позицията на България по плана на Тръмп!!! Баланс трябва да има!Но Ние преди всичко сме Православни Българи! А не кучешко лайно. България над всичко!!!

