Радев каза каква трябва да бъде позицията на България по плана на Тръмп

Президентът Румен Радев отправи остри критики към управляващите, като заяви, че „коалиция „Магнитски““ продължава линията на предишните кабинети – източва българския данъкоплатец, за да финансира Украйна, при това в момент, когато отбранителните линии на страната се разпадат, а в Киев избухват поредни корупционни скандали.

„Коалиция ‘Магнитски’ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна“, заяви държавният глава. - Реклама -

Позиция за мирния план на Доналд Тръмп

Радев определи предложения от текущия президент на Америка Доналд Тръмп план като „рационален“, насочен към бързо прекратяване на войната и предотвратяване на още жертви.

По думите му Европа се стреми да внесе свои корекции, но трябва да си даде сметка дали е готова да носи последствията, ако изпусне момента за договаряне:

„Следващите преговори могат да се водят при много по-неблагоприятни условия.“

Президентът подчерта, че дори в европейската версия на мирното предложение сегашната фронтова линия е записана като отправна точка за бъдещи териториални разговори, което означава, че преговори за територии ще има.

„Политиците ту махат флага, ту го връщат“

Радев отправи и критика към български политици, които според него проявяват пълна непоследователност:

„Някои политици до вчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат – жалка работа.“

Той сравни поведението им с войник във филм, който панически сваля и слага пагоните си според това дали врагът настъпва или отстъпва.

„България трябва да има ясна позиция“

Държавният глава подчерта, че страната ни не може да си позволи реактивна и безпринципна външна политика: