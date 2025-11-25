НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Радев: Крайно време е РСМ ефективно да преследва нападателите над българи

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът Румен Радев заяви, че Република Северна Македония е длъжна незабавно да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всички нападения над българи, ако желае да продължи по пътя към европейската интеграция. Коментарът му дойде след нападението срещу журналиста и общественик Владимир Перев в Скопие.

          „Крайно време е Република Северна Македония да започне ефективно разследване и наказателно преследване за всички посегателства към българите там. Това е единственият начин тази страна да получи европейска интеграция“, подчерта Радев.

          Президентът уточни, че лично е поставил въпроса както пред държавния глава на Северна Македония, така и пред министър-председателя в Скопие. Случаят с Перев според него е „добър повод най-сетне да започне реална промяна“, тъй като и извършителят, и мотивът са ясни.

          „Българи, вървете си в България“: Пребиха и заплашиха с убийство журналист в Скопие „Българи, вървете си в България“: Пребиха и заплашиха с убийство журналист в Скопие

          Остра позиция и от МВнР

          Външното министерство също реагира, определяйки нападението като:

          „поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, подхранвано от обществено-политическата атмосфера и антибългарска реторика“.

          Министърът на външните работи Георг Георгиев е провел телефонен разговор с Перев, като е уверил, че България ще остане опора за него в този труден момент.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

