      вторник, 25.11.25
          Начало България Крими

          Разбиха международна група за трафик на мигранти

          Никола Павлов
          Българските власти разбиха организирана престъпна група за транспортиране на мигранти към Западна Европа през територията на страната. Нелегално превозваните чужденци са предимно от Сирия, Ирак и Иран, сред тях – жени и деца.

          По данни на службите трафикът е преминавал през Румъния, като групата е работила по стриктна йерархия.
          Организацията на превоза, както и плащанията, са се извършвали извън България, а координацията е осъществявана от лица на по-високи нива, също намиращи се зад граница.

          Въпреки това МВР разполага с категорични доказателства за участие на български граждани в мрежата, включително жени, подпомагали настаняването на мигрантите в квартири, където те са изчаквали трансфера към Западна Европа.

          Служителите на реда са установили незаконно пребиваващи чужденци в частни домове, предоставяни под наем за целите на трафика. Ръководителите на групата активно са набирали помощници за „обгрижване“ и настаняване на мигрантите.

          По време на брифинга на ГДБОП, ГДГП и ГДНП стана ясно, че специализираната операция е проведена на 23 ноември, под ръководството на Софийската градска прокуратура и с координация от Европол.
          При акцията са задържани лидери на престъпната група и са установени над 20 нелегални мигранти.

          Според разследващите печалбите са впечатляващи:
          каналджиите са получавали между 4000 и 15 000 евро на човек, в зависимост от метода на транспортиране – пеша през границата или в тайници на бусове и автомобили.

