Разбита „фабрика за бебета“ в Гърция: престъпна група печелила милиони от яйцеклетки и незаконни инвитро процедури

Гръцката полиция разкри мащабна престъпна схема, функционирала като „фабрика за бебета“ в център за асистирана репродукция в Ханя. Организираната група печелела милиони евро от незаконна търговия с яйцеклетки, фалшиви инвитро процедури и експлоатация на сурогатни майки.
Разследването показва, че уязвими жени от България, Румъния, Молдова и Украйна са били набирани като сурогатни майки, често чрез измама или икономическа зависимост.
По данни на protothema.gr, това е едно от най-тежките дела, с които гръцката съдебна система се е сблъсквала. Организацията има йерархична структура с поне 20 членове – гинеколози, ембриолози, администратори, посредници и помощен персонал. Те се грижели за всичко – от набиране на яйцеклетки и донори до „управление“ на сурогатни майки и прикриване на незаконни процедури.
Цени, печалби и жертви
Измамени са 298 жени чрез фалшиви инвитро процедури.
Цената за една процедура варира от 10 000 до 45 000 евро.
Сумата, плащана от двойки за бебе чрез сурогатна майка, достигала 120 000 – 150 000 евро.
Печалбата на групата се оценява между 1,5 и 8,5 млн. евро.
Само за част от разглежданите случаи щетата е:
554 103 евро за клинични услуги;
184 661 евро за лекарства и изследвания;
Общо: 738 764 евро.
Трафик на жени чрез „посредници“
Системата за посредничество е била строго организирана:
Посредници от различни държави, включително страна от бившия СССР и Румъния, получавали 3 000 – 5 000 евро за осигуряването на бременна жена.
Някои посреднички получавали допълнително 1 000 – 3 000 евро за набиране на жени от Румъния.
Една от тях получавала и 300 евро месечно за „надзор“ над всяка сурогатна майка, както и втора заплата от клиниката.
Експлоатация на сурогатните майки
Въпреки огромните суми, плащани от родителите, жените получавали значително по-малко:
Месечни възнаграждения от 583 – 750 евро (или 1000 евро, когато били набирани от определени посредници).
След раждането – 10 000 – 18 000 евро, в зависимост от броя на бебетата.
Има документирани случаи, в които посредници манипулирали възнагражденията, представяйки по-ниски суми като „по-добра сделка“ и прибират разликата.
