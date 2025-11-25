Разбита „фабрика за бебета“ в Гърция: престъпна група печелила милиони от яйцеклетки и незаконни инвитро процедури

Гръцката полиция разкри мащабна престъпна схема, функционирала като „фабрика за бебета“ в център за асистирана репродукция в Ханя. Организираната група печелела милиони евро от незаконна търговия с яйцеклетки, фалшиви инвитро процедури и експлоатация на сурогатни майки.

Разследването показва, че уязвими жени от България, Румъния, Молдова и Украйна са били набирани като сурогатни майки, често чрез измама или икономическа зависимост.

По данни на protothema.gr, това е едно от най-тежките дела, с които гръцката съдебна система се е сблъсквала. Организацията има йерархична структура с поне 20 членове – гинеколози, ембриолози, администратори, посредници и помощен персонал. Те се грижели за всичко – от набиране на яйцеклетки и донори до „управление“ на сурогатни майки и прикриване на незаконни процедури.

Цени, печалби и жертви

Измамени са 298 жени чрез фалшиви инвитро процедури.

чрез фалшиви инвитро процедури. Цената за една процедура варира от 10 000 до 45 000 евро .

. Сумата, плащана от двойки за бебе чрез сурогатна майка, достигала 120 000 – 150 000 евро .

. Печалбата на групата се оценява между 1,5 и 8,5 млн. евро.

Само за част от разглежданите случаи щетата е:

554 103 евро за клинични услуги;

за клинични услуги; 184 661 евро за лекарства и изследвания;

за лекарства и изследвания; Общо: 738 764 евро.

Трафик на жени чрез „посредници“

Системата за посредничество е била строго организирана:

Посредници от различни държави, включително страна от бившия СССР и Румъния , получавали 3 000 – 5 000 евро за осигуряването на бременна жена.

и , получавали за осигуряването на бременна жена. Някои посреднички получавали допълнително 1 000 – 3 000 евро за набиране на жени от Румъния.

за набиране на жени от Румъния. Една от тях получавала и 300 евро месечно за „надзор“ над всяка сурогатна майка, както и втора заплата от клиниката.

Експлоатация на сурогатните майки

Въпреки огромните суми, плащани от родителите, жените получавали значително по-малко:

Месечни възнаграждения от 583 – 750 евро (или 1000 евро, когато били набирани от определени посредници).

(или 1000 евро, когато били набирани от определени посредници). След раждането – 10 000 – 18 000 евро, в зависимост от броя на бебетата.

Има документирани случаи, в които посредници манипулирали възнагражденията, представяйки по-ниски суми като „по-добра сделка“ и прибират разликата.