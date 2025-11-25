НА ЖИВО
          Разбита „фабрика за бебета" в Гърция: престъпна група печелила милиони от яйцеклетки и незаконни инвитро процедури

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Гръцката полиция разкри мащабна престъпна схема, функционирала като „фабрика за бебета“ в център за асистирана репродукция в Ханя. Организираната група печелела милиони евро от незаконна търговия с яйцеклетки, фалшиви инвитро процедури и експлоатация на сурогатни майки.

          Разследването показва, че уязвими жени от България, Румъния, Молдова и Украйна са били набирани като сурогатни майки, често чрез измама или икономическа зависимост.

          По данни на protothema.gr, това е едно от най-тежките дела, с които гръцката съдебна система се е сблъсквала. Организацията има йерархична структура с поне 20 членове – гинеколози, ембриолози, администратори, посредници и помощен персонал. Те се грижели за всичко – от набиране на яйцеклетки и донори до „управление“ на сурогатни майки и прикриване на незаконни процедури.

          Цени, печалби и жертви

          • Измамени са 298 жени чрез фалшиви инвитро процедури.
          • Цената за една процедура варира от 10 000 до 45 000 евро.
          • Сумата, плащана от двойки за бебе чрез сурогатна майка, достигала 120 000 – 150 000 евро.
          • Печалбата на групата се оценява между 1,5 и 8,5 млн. евро.
          Само за част от разглежданите случаи щетата е:

          • 554 103 евро за клинични услуги;
          • 184 661 евро за лекарства и изследвания;
          • Общо: 738 764 евро.

          Трафик на жени чрез „посредници“

          Системата за посредничество е била строго организирана:

          • Посредници от различни държави, включително страна от бившия СССР и Румъния, получавали 3 000 – 5 000 евро за осигуряването на бременна жена.
          • Някои посреднички получавали допълнително 1 000 – 3 000 евро за набиране на жени от Румъния.
          • Една от тях получавала и 300 евро месечно за „надзор“ над всяка сурогатна майка, както и втора заплата от клиниката.

          Експлоатация на сурогатните майки

          Въпреки огромните суми, плащани от родителите, жените получавали значително по-малко:

          • Месечни възнаграждения от 583 – 750 евро (или 1000 евро, когато били набирани от определени посредници).
          • След раждането – 10 000 – 18 000 евро, в зависимост от броя на бебетата.

          Има документирани случаи, в които посредници манипулирали възнагражденията, представяйки по-ниски суми като „по-добра сделка“ и прибират разликата.

          - Реклама -

          Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион

