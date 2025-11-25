НА ЖИВО
          Русия изпрати уникалния самолет Ту-134УБЛ над Балтийско море

          В началото на октомври самолети на НАТО прехванаха рядък руски самолет Ту-134 над Балтийско море, съобщи Въздушното командване на НАТО в социалните мрежи.

          В доклада се посочва, че италианските изтребители Eurofighter Typhoon, разположени във военновъздушната база Емари в Естония като част от мисия за въздушно патрулиране, са прехванали няколко руски военни самолета и са ги ескортирали от района.

          Порталът „Милитарний“ отбелязва, че сред прехванатите въздушни цели е бил учебен самолет Ту-134УБЛ. Тази версия се различава от стандартния Ту-134 по това, че е предназначена за обучение на екипажи на руските Въздушно-космически сили за полети със стратегически бомбардировачи Ту-160.

          Анализаторите предполагат, че прехванатият Ту-134УБЛ се използва за превоз на VIP пътници, но този конкретен самолет е предназначен за обучение на екипажи на Ту-22 на руския флот.

          Според докладите Русия разполага с малко такива самолети; може да има приблизително 17 в експлоатация, а други 25 са на склад.

          Украйна някога е имала седем такива самолета, базирани в Кулбакино и Прилуки.

          Наскоро два руски самолета нарушиха литовското въздушно пространство от Калининградска област. Според литовските военни, изтребител Су-30 и самолет-зареждач Ил-76 са пресекли границата по време на учения за презареждане във въздуха.

          Анализатори от Defense Express също така отбелязват, че Ту-134УБЛ има доста необичаен външен вид поради дългия си нос. Тази характеристика се обяснява с факта, че Ту-134УБЛ е специална версия на пътническия самолет Ту-134, който е получил носа на Ту-22М и е проектиран за обучение на пилоти на този бомбардировач с голям обсег и стратегическия Ту-160. Освен това самолетът е получил ново радиокомуникационно и навигационно оборудване от бойни самолети.

          Според The ​​Aviationist, самолетът е възможно да е превозвал високопоставени служители до или от Калининград, тъй като самолетът с бордов номер „53“ и регистрационен номер RF-12041, заедно с обозначението Ту-134А-4, е наречен „Черната перла“ поради своята рядкост и необичайност.

