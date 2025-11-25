НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия нанесе масирана атака с дронове в Одеса

          0
          21
          Пожар в пристанището на Одеса
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия продължи масираната си атака с дронове срещу Одеса и предградията ѝ във вторник сутринта, съобщава УНИАН.

          - Реклама -

          „Вечерта на 24 ноември и през нощта на 25 ноември врагът продължи да атакува Одеса и Одеска област с дронове“, заявиха местните власти.

          В резултат на това са повредени критична инфраструктура, пътни настилки и спирка на обществения транспорт. Според пресслужбата, шестима души са ранени в резултат на руския обстрел, включително две 13-годишни момчета. Две 24-годишни жени, 40-годишен мъж и 80-годишен мъж също са ранени.

          Според ръководителя на Одеската областна държавна администрация Олег Кипер, масираната атака през нощта е причинила допълнителни щети на граждански и енергийни съоръжения. В някои райони на пристанищни и енергийни инфраструктурни съоръжения избухнаха пожари, а оборудване е повредено. Той  уточни, че хората са пострадали поради падащи отломки.

          Регионалният щаб на Държавната служба за извънредни ситуации добави, че работата на пожарникарите е била усложнена от многократните сирени за въздушна тревога. Държавната служба за извънредни ситуации е разположила 15 превозни средства и 54 спасители.

          Пресслужбата на кметството предупреди, че към сутринта на 25 ноември трамвайните линии 12 и 20 не работят поради последиците от руската атака. Пуснат е совалков транспорт по маршрут 20. Трамваи № 7 и № 10 се движат и по съкратени маршрути.

          Одеското поделение на ДТЕК съобщи, че вечерта на 24 ноември Русия е атакувала Одеса и е повредила електроцентралата на друга компания. В резултат на това някои жители на града са останали без ток. Към сутринта на 25 ноември електроснабдителните компании са възстановили електрозахранването на 7800 домове, но други 20 300 клиенти в Приморския и Пересипския квартал на Одеса все още са без ток.

          Руската армия продължи масираната си атака с дронове срещу Одеса и предградията ѝ във вторник сутринта, съобщава УНИАН.

          - Реклама -

          „Вечерта на 24 ноември и през нощта на 25 ноември врагът продължи да атакува Одеса и Одеска област с дронове“, заявиха местните власти.

          В резултат на това са повредени критична инфраструктура, пътни настилки и спирка на обществения транспорт. Според пресслужбата, шестима души са ранени в резултат на руския обстрел, включително две 13-годишни момчета. Две 24-годишни жени, 40-годишен мъж и 80-годишен мъж също са ранени.

          Според ръководителя на Одеската областна държавна администрация Олег Кипер, масираната атака през нощта е причинила допълнителни щети на граждански и енергийни съоръжения. В някои райони на пристанищни и енергийни инфраструктурни съоръжения избухнаха пожари, а оборудване е повредено. Той  уточни, че хората са пострадали поради падащи отломки.

          Регионалният щаб на Държавната служба за извънредни ситуации добави, че работата на пожарникарите е била усложнена от многократните сирени за въздушна тревога. Държавната служба за извънредни ситуации е разположила 15 превозни средства и 54 спасители.

          Пресслужбата на кметството предупреди, че към сутринта на 25 ноември трамвайните линии 12 и 20 не работят поради последиците от руската атака. Пуснат е совалков транспорт по маршрут 20. Трамваи № 7 и № 10 се движат и по съкратени маршрути.

          Одеското поделение на ДТЕК съобщи, че вечерта на 24 ноември Русия е атакувала Одеса и е повредила електроцентралата на друга компания. В резултат на това някои жители на града са останали без ток. Към сутринта на 25 ноември електроснабдителните компании са възстановили електрозахранването на 7800 домове, но други 20 300 клиенти в Приморския и Пересипския квартал на Одеса все още са без ток.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          DeepState регистрира девет руски придвижвания на фронта

          Иван Христов -
          Украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти, регистрира девет руски настъпления на фронта през последните 24 часа. Почти всички успехи са...
          Война

          Руснаците са изстреляли срещу Украйна повече от 460 дрона и 22 ракети „Калибър“, „Кинжал“ и „Искандер“

          Иван Христов -
          Руската армия е изстреляла 22 ракети и над 460 дрона от различни видове срещу Украйна в нощта на 25 ноември. Основната цел беше Киевската...
          Война

          ВСУ удариха носител на лазерно оръжие на Русия: в Таганрог е поразен експериментален самолет А-60

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са унищожили руски самолет А-60 по време на атака в нощта на 25 ноември. Експерти наричат ​​самолета „летяща лаборатория“,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions