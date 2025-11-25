Русия нанесе масирана атака с дронове в Одеса

Руската армия продължи масираната си атака с дронове срещу Одеса и предградията ѝ във вторник сутринта, съобщава УНИАН.

„Вечерта на 24 ноември и през нощта на 25 ноември врагът продължи да атакува Одеса и Одеска област с дронове“, заявиха местните власти.

В резултат на това са повредени критична инфраструктура, пътни настилки и спирка на обществения транспорт. Според пресслужбата, шестима души са ранени в резултат на руския обстрел, включително две 13-годишни момчета. Две 24-годишни жени, 40-годишен мъж и 80-годишен мъж също са ранени.

Според ръководителя на Одеската областна държавна администрация Олег Кипер, масираната атака през нощта е причинила допълнителни щети на граждански и енергийни съоръжения. В някои райони на пристанищни и енергийни инфраструктурни съоръжения избухнаха пожари, а оборудване е повредено. Той уточни, че хората са пострадали поради падащи отломки.

Регионалният щаб на Държавната служба за извънредни ситуации добави, че работата на пожарникарите е била усложнена от многократните сирени за въздушна тревога. Държавната служба за извънредни ситуации е разположила 15 превозни средства и 54 спасители.

Пресслужбата на кметството предупреди, че към сутринта на 25 ноември трамвайните линии 12 и 20 не работят поради последиците от руската атака. Пуснат е совалков транспорт по маршрут 20. Трамваи № 7 и № 10 се движат и по съкратени маршрути.

Одеското поделение на ДТЕК съобщи, че вечерта на 24 ноември Русия е атакувала Одеса и е повредила електроцентралата на друга компания. В резултат на това някои жители на града са останали без ток. Към сутринта на 25 ноември електроснабдителните компании са възстановили електрозахранването на 7800 домове, но други 20 300 клиенти в Приморския и Пересипския квартал на Одеса все още са без ток.