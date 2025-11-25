Русия нанесе масирани комбинирани удари в Киев с крилати, балистични ракети и дронове

В нощта срещу 25 ноември Киев бе подложен на масирана атака от Русия с крилати, балистични ракети и дронове, съобщава РБК-Украйна.

Руската армия използва крилати ракети „Калибър“ и балистични ракети „Кинжал“, както и множество дронове камикадзе.

Повредени са минимум два високи блока в централната част на столицата на Украйна и на левия бряг.

В някои райони на Киев са съобщени прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Службите за спешна помощ реагират бързо на всички инциденти, като потушават пожарите и оказват помощ на пострадалите.

Министерството на енергетиката съобщи, че руските сили са предприели мащабна атака срещу украински енергийни съоръжения в нощта на 25 ноември, което ще изисква бърза оценка на щетите и по-нататъшна подготовка за възстановителни работи.

Актуализирано в 7:50 ч.

На сутринта на 25 ноември в Киев е издадена втора тревога за въздушна тревога: руснаците са изстреляли аеробалистични ракети „Кинжал“.

В резултат на втората атака срещу столицата е повредена нежилищна сграда в Святошински район.

По предварителна информация може да има хора под развалините, съобщи кметът Виталий Кличко.

Според медицински доклади в столицата вече са ранени девет души. Сред тях е дете. Трима възрастни са хоспитализирани.

Според украинските ВВС, крилати ракети „Калибър“ са били изстреляни от района на Новоросийск, а високоскоростните цели са се движили през Черниговска област към Киев.

Ракетите „Калибър“ са преминали през централните райони по северен курс. Мониторинговите канали съобщават за успешни прихващания. Крилатите ракети са престанали да бъдат засичани близо до Киев.

След това Русия е изстреляла няколко залпа с балистични ракети от района на Брянск, а също така е изстрелял аеробалистични ракети „Кинжал“ от самолети МиГ-31К. Няма конкретна информация за последствията от последния удар.

Към края на атаката, щурмови дронове се приближиха към столицата от няколко посоки, включително Оболон.

Градските власти потвърдиха комбинирания характер на удара. Срещу въздушни цели са разположени системи за противовъздушна отбрана.