      вторник, 25.11.25
          Руски дронове вероятно са пресекли границата на Украйна с Румъния и Молдова

          По време на масираната нощна атака срещу Украйна, руски ударни дронове е възможно да са преминали границата и да са навлезли във въздушното пространство на Румъния и Молдова. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Telegram канала на украинските ВВС.

          „Няколко руски безпилотни летателни апарата в Одеска област на границата с Молдова; възможно е да са преминали държавната граница“, отбелязаха украинските ВВС.

          От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) също така отбелязаха, че един руски дрон е преминал границата с Румъния.

