      вторник, 25.11.25
          Война

          Руснаците са изстреляли срещу Украйна повече от 460 дрона и 22 ракети „Калибър“, „Кинжал“ и „Искандер“

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е изстреляла 22 ракети и над 460 дрона от различни видове срещу Украйна в нощта на 25 ноември. Основната цел беше Киевската област и самият Киев. В столицата шестима души са загинали, а още 14 са ранени в резултат на масирана атака, обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Зеркало недели“.

          Украинските военновъздушни сили (ВВС) съобщиха, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили 438 от 464 дрона и са свалили 14 ракети с морско, въздушно и наземно базиране от 22 ракети „Калибър“, „Кинжал“, „Искандер-М“ и „Искандер-К“.

          В Одеска област руските сили са нанесли удари по пристанището и хранителен склад. Шестима души са ранени в региона. Руските сили обстреляха и Черниговска, Днепропетровска, Харковска и Черкаска области. Основните цели са били обекти на енергийната инфраструктура.

          Зеленски отбеляза, че четири руски ударни дрона са прелетели в Молдова и Румъния. Президентът добави, че Украйна се нуждае от оръжия и системи за противовъздушна отбрана, както и от санкционен натиск върху Русия.

