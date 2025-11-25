НА ЖИВО
          Руснаците унищожиха обкръжени техника и пехота на ВСУ на левия бряг на Оскол при Купянск

          САУ
          САУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са унищожили техника и пехота на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), обкръжени на левия бряг на река Оскол край Купянск, съобщава РИА Новости, като се позовава на Министерството на отбраната на Русия.

          „Артилерийските разчети и операторите на FPV дронове от 1-ва гвардейска танкова армия от групировката войски „Запад“, при изпълнение на бойни задачи, унищожиха военна техника, ударни БПЛА и жива сила на подразделения на ВСУ, обкръжени на левия бряг на река Оскол в зоната на СВО на Купянско направление“, се казва в изявлението.

          След като са получили координати на целта от операторите на дронове, артилеристите бързо са разположили оръжията си и са открили огън с осколочно-фугасни снаряди с голям обсег, отбелязват от руското военно ведомство.

