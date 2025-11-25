НА ЖИВО
          С промени в бюджета: ПП атакуват увеличението на данъците и осигуровките

          „Продължаваме промяната“ внесоха пакет от ключови поправки в Закона за държавния бюджет за 2026 г. между първо и второ четене, с който целят премахване на увеличенията на данъци и осигуровки и запазване на дефицита в рамките на 3%. Според ПП предложените промени пресичат „кражби и бухалки“, вградени в бюджетния проект от управляващото мнозинство, и пренасочват средства към политики за бизнеса, младите семейства, здравеопазването, културата и работещите.

          Основни изменения, предложени от ПП

          1. Срещу „кражбите и бухалките“

          • Намаляване на планирания нов държавен дълг с 2 млрд. евро, за които няма ясна обосновка.
          • Ограничаване на ръста на заплатите в силовите структури и съдебната власт до 5%, колкото е предвиденото за всички останали.
          • Орязване на бонусите – да не превишават размера на министерската заплата.
          • Съкращаване на незаетите щатове, за да не се използват за допълнителни възнаграждения.
          • Премахване на освобождаването на БСТ (Тотото) от данъци и противопоставяне на намерението да се даде на концесия.
          • Осветляване на централния бюджет чрез таблица за разходите, както в периода на управление на ПП.
          • Аванси за общини – само при готов проект и разрешение за строеж, за да няма „пари в чували“.
          2. Мерки в подкрепа на бизнеса

          ПП определят одобрените от мнозинството данъчни промени като „най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест от времето на Жан Виденов“ и предлагат:

          • Запазване на данъка върху дивидента на 5%, а не 10%.
          • Отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 пр. п.
          • По-малък ръст на максималния осигурителен доход – 300 лв. вместо 470 лв.
          • Отмяна на задължителното СУПТО, което би създало огромни разходи за бизнеса.
          • Отпадане на задължителни GPS устройства за товарни автомобили.
          • Вдигане на прага за регистрация по ДДС от 100 000 на 166 000 лв.
          • Увеличение на ваучерите за храна от 200 на 300 лв.
          • Работодателят да плаща само първия ден болнични, вместо първите два.

          3. Подкрепа за младите семейства

          ПП предлагат:

          • 50% по-висок данъчен кредит за деца
            450 евро за първо, 900 евро за второ, 1350 евро за три и повече деца;
            двойно за деца с увреждания.
          • 100% изплащане на обезщетението за майчинство при ранно връщане на работа.
          • Гъвкаво бащинство – бащите да могат да използват отпуска до 1 година след раждането.
          • Държавата да плаща осигуровките по време на майчинство, а не работодателите.
          • 175 млн. евро за детски градини и ясли в София чрез тригодишна инвестиционна програма.

          4. Здравеопазване

          • Механизъм за осигуряване на достойни заплати на лекари и сестри – с контрол и санкции за болници, които не ги изплащат.
          • НЗОК да покрива грипните ваксини за деца.
          • СМС потвърждения за извършени медицински дейности, за да се спре източването.
          • Търгове за онколекарства в частните болници.
          • Стоп на източването чрез сключване на ненужни нови договори с болници.
          • По-високи заплати за най-ниско платените държавни служители, включително в:
            • Националната библиотека
            • музеи, галерии
            • НСИ
            • НОИ
            • НАП
            • БНТ, БНР, БТА – допълнителни 9 млн. евро
          5. Регионални политики и духовни обекти

          • Допълнително финансиране за завършване на Специализираната болница в Стара Загора.
          • Средства за българския манастир в Атон.
          • Подкрепа за новостроящия се храм в „Люлин“ и за проектиране на нов в „Младост“.

