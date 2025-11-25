С промени в бюджета: ПП атакуват увеличението на данъците и осигуровките

„Продължаваме промяната“ внесоха пакет от ключови поправки в Закона за държавния бюджет за 2026 г. между първо и второ четене, с който целят премахване на увеличенията на данъци и осигуровки и запазване на дефицита в рамките на 3%. Според ПП предложените промени пресичат „кражби и бухалки“, вградени в бюджетния проект от управляващото мнозинство, и пренасочват средства към политики за бизнеса, младите семейства, здравеопазването, културата и работещите.
Основни изменения, предложени от ПП
1. Срещу „кражбите и бухалките“
- Намаляване на планирания нов държавен дълг с 2 млрд. евро, за които няма ясна обосновка.
- Ограничаване на ръста на заплатите в силовите структури и съдебната власт до 5%, колкото е предвиденото за всички останали.
- Орязване на бонусите – да не превишават размера на министерската заплата.
- Съкращаване на незаетите щатове, за да не се използват за допълнителни възнаграждения.
- Премахване на освобождаването на БСТ (Тотото) от данъци и противопоставяне на намерението да се даде на концесия.
- Осветляване на централния бюджет чрез таблица за разходите, както в периода на управление на ПП.
- Аванси за общини – само при готов проект и разрешение за строеж, за да няма „пари в чували“.
2. Мерки в подкрепа на бизнеса
ПП определят одобрените от мнозинството данъчни промени като „най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест от времето на Жан Виденов“ и предлагат:
- Запазване на данъка върху дивидента на 5%, а не 10%.
- Отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 пр. п.
- По-малък ръст на максималния осигурителен доход – 300 лв. вместо 470 лв.
- Отмяна на задължителното СУПТО, което би създало огромни разходи за бизнеса.
- Отпадане на задължителни GPS устройства за товарни автомобили.
- Вдигане на прага за регистрация по ДДС от 100 000 на 166 000 лв.
- Увеличение на ваучерите за храна от 200 на 300 лв.
- Работодателят да плаща само първия ден болнични, вместо първите два.
3. Подкрепа за младите семейства
ПП предлагат:
- 50% по-висок данъчен кредит за деца –
450 евро за първо, 900 евро за второ, 1350 евро за три и повече деца;
двойно за деца с увреждания.
- 100% изплащане на обезщетението за майчинство при ранно връщане на работа.
- Гъвкаво бащинство – бащите да могат да използват отпуска до 1 година след раждането.
- Държавата да плаща осигуровките по време на майчинство, а не работодателите.
- 175 млн. евро за детски градини и ясли в София чрез тригодишна инвестиционна програма.
4. Здравеопазване
- Механизъм за осигуряване на достойни заплати на лекари и сестри – с контрол и санкции за болници, които не ги изплащат.
- НЗОК да покрива грипните ваксини за деца.
- СМС потвърждения за извършени медицински дейности, за да се спре източването.
- Търгове за онколекарства в частните болници.
- Стоп на източването чрез сключване на ненужни нови договори с болници.
- По-високи заплати за най-ниско платените държавни служители, включително в:
- Националната библиотека
- музеи, галерии
- НСИ
- НОИ
- НАП
- БНТ, БНР, БТА – допълнителни 9 млн. евро
5. Регионални политики и духовни обекти
- Допълнително финансиране за завършване на Специализираната болница в Стара Загора.
- Средства за българския манастир в Атон.
- Подкрепа за новостроящия се храм в „Люлин“ и за проектиране на нов в „Младост“.