С промени в бюджета: ПП атакуват увеличението на данъците и осигуровките

„Продължаваме промяната“ внесоха пакет от ключови поправки в Закона за държавния бюджет за 2026 г. между първо и второ четене, с който целят премахване на увеличенията на данъци и осигуровки и запазване на дефицита в рамките на 3%. Според ПП предложените промени пресичат „кражби и бухалки“, вградени в бюджетния проект от управляващото мнозинство, и пренасочват средства към политики за бизнеса, младите семейства, здравеопазването, културата и работещите.

Основни изменения, предложени от ПП

1. Срещу „кражбите и бухалките“

Намаляване на планирания нов държавен дълг с 2 млрд. евро , за които няма ясна обосновка.

, за да не се използват за допълнителни възнаграждения. Премахване на освобождаването на БСТ (Тотото) от данъци и противопоставяне на намерението да се даде на концесия.

2. Мерки в подкрепа на бизнеса

ПП определят одобрените от мнозинството данъчни промени като „най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест от времето на Жан Виденов“ и предлагат:

Запазване на данъка върху дивидента на 5% , а не 10%.

, а не 10%. Отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 пр. п.

По-малък ръст на максималния осигурителен доход – 300 лв. вместо 470 лв.

Отмяна на задължителното СУПТО , което би създало огромни разходи за бизнеса.

, което би създало огромни разходи за бизнеса. Отпадане на задължителни GPS устройства за товарни автомобили.

за товарни автомобили. Вдигане на прага за регистрация по ДДС от 100 000 на 166 000 лв.

Увеличение на ваучерите за храна от 200 на 300 лв.

Работодателят да плаща само първия ден болнични, вместо първите два.

3. Подкрепа за младите семейства

ПП предлагат:

50% по-висок данъчен кредит за деца –

450 евро за първо, 900 евро за второ, 1350 евро за три и повече деца;

двойно за деца с увреждания.

. Гъвкаво бащинство – бащите да могат да използват отпуска до 1 година след раждането.

, а не работодателите. 175 млн. евро за детски градини и ясли в София чрез тригодишна инвестиционна програма.

4. Здравеопазване

Механизъм за осигуряване на достойни заплати на лекари и сестри – с контрол и санкции за болници, които не ги изплащат.

СМС потвърждения за извършени медицински дейности , за да се спре източването.

, за да се спре източването. Търгове за онколекарства в частните болници.

Стоп на източването чрез сключване на ненужни нови договори с болници.

По-високи заплати за най-ниско платените държавни служители , включително в: Националната библиотека музеи, галерии НСИ НОИ НАП БНТ, БНР, БТА – допълнителни 9 млн. евро

5. Регионални политики и духовни обекти