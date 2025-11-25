САЩ и Русия в директни преговори за Украйна в Абу Даби

Американският министър на сухопътните сили Дан Дрискол, който преди дни бе в Киев, за да представи мирния план на президентът на Америка Доналд Тръмп, е пристигнал в Абу Даби за срещи с руски представители. Информацията е потвърдена пред CBS News от два дипломатически източника.

„Министър Дрискол проведе среща с членове на руската делегация в продължение на няколко часа в понеделник вечерта в Абу Даби. Той планира да се види с тях отново във вторник, за да обсъди мирния процес и да ускори напредъка в преговорите за прекратяване на огъня", заяви американски представител пред телевизията.

Все още няма яснота кой е включен в американската делегация в Абу Даби.

Паралелно с тези контакти американски и украински представители също са провели продуктивни разговори по мирния план. Спекулации за евентуално посещение на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ тази седмица остават без потвърдени дати към момента.

Продължава да няма категоричен отговор колко близо са Киев и Москва до постигане на споразумение. В изявление от неделя Белият дом съобщи, че след дискусиите в Женева двете страни са разработили „актуализиран и усъвършенстван мирен план“.