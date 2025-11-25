НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ и Русия в директни преговори за Украйна в Абу Даби

          0
          31
          Снимка: Getty Images
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Американският министър на сухопътните сили Дан Дрискол, който преди дни бе в Киев, за да представи мирния план на президентът на Америка Доналд Тръмп, е пристигнал в Абу Даби за срещи с руски представители. Информацията е потвърдена пред CBS News от два дипломатически източника.

          „Министър Дрискол проведе среща с членове на руската делегация в продължение на няколко часа в понеделник вечерта в Абу Даби. Той планира да се види с тях отново във вторник, за да обсъди мирния процес и да ускори напредъка в преговорите за прекратяване на огъня“, заяви американски представител пред телевизията.

          - Реклама -

          Все още няма яснота кой е включен в американската делегация в Абу Даби.

          Паралелно с тези контакти американски и украински представители също са провели продуктивни разговори по мирния план. Спекулации за евентуално посещение на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ тази седмица остават без потвърдени дати към момента.

          САЩ и Украйна приближават споразумение за край на войната САЩ и Украйна приближават споразумение за край на войната

          Продължава да няма категоричен отговор колко близо са Киев и Москва до постигане на споразумение. В изявление от неделя Белият дом съобщи, че след дискусиите в Женева двете страни са разработили „актуализиран и усъвършенстван мирен план“.

          Американският министър на сухопътните сили Дан Дрискол, който преди дни бе в Киев, за да представи мирния план на президентът на Америка Доналд Тръмп, е пристигнал в Абу Даби за срещи с руски представители. Информацията е потвърдена пред CBS News от два дипломатически източника.

          „Министър Дрискол проведе среща с членове на руската делегация в продължение на няколко часа в понеделник вечерта в Абу Даби. Той планира да се види с тях отново във вторник, за да обсъди мирния процес и да ускори напредъка в преговорите за прекратяване на огъня“, заяви американски представител пред телевизията.

          - Реклама -

          Все още няма яснота кой е включен в американската делегация в Абу Даби.

          Паралелно с тези контакти американски и украински представители също са провели продуктивни разговори по мирния план. Спекулации за евентуално посещение на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ тази седмица остават без потвърдени дати към момента.

          САЩ и Украйна приближават споразумение за край на войната САЩ и Украйна приближават споразумение за край на войната

          Продължава да няма категоричен отговор колко близо са Киев и Москва до постигане на споразумение. В изявление от неделя Белият дом съобщи, че след дискусиите в Женева двете страни са разработили „актуализиран и усъвършенстван мирен план“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Старт на процеса срещу привърженици на „Възраждане“ след проваления първи опит

          Дамяна Караджова -
          Втори опит за старт на делото срещу привържениците на партия „Възраждане“, обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София.
          Общество

          Бюджет 2026 влиза във финалната фаза: комисиите започват второ четене

          Дамяна Караджова -
          Първата план-сметка в евро за 2026 година влиза на второ четене в комисиите на Народното събрание
          Политика

          САЩ и Украйна приближават споразумение за край на войната

          Дамяна Караджова -
          Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че САЩ и Украйна са провели продуктивни разговори относно потенциално споразумение за прекратяване на войната

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions