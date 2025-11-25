САЩ и Украйна приближават споразумение за край на войната

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че САЩ и Украйна са провели продуктивни разговори относно потенциално споразумение за прекратяване на руско-украинската война, като според нея остават само няколко ключови точки на разногласие.
В интервю за предаването „Историята“ по Fox News Левит подчерта, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп остава оптимист за възможността за постигане на мир.
По думите ѝ делегациите в Женева са обсъдили подробно първоначалния 28-точков мирен план, като част от спорните елементи вече са изгладени.
От украинска страна президентът Володимир Зеленски потвърди напредъка и посочи, че общата рамка на документа вече е по-реалистична:
Зеленски подчерта, че новата версия на плана съдържа „подходящи елементи“, но „много е трудно да финализираме документа“ и предстои сериозна работа по детайлите.
Белият дом реагира остро на обвинения – включително от среди в Републиканската партия – че Тръмп бил склонен да подкрепи Русия в процеса на преговорите.
Тя заяви, че президентът е „обнадежден и оптимистично настроен“, че може да бъде изработен реалистичен план за край на войната.
Левит добави, че за тази седмица няма насрочена среща между Тръмп и Зеленски, въпреки че по-рано „Ройтерс“ съобщи, че украинският лидер може да посети Вашингтон, за да обсъди „деликатни аспекти“ от мирния план.
