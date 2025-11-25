САЩ и Украйна приближават споразумение за край на войната

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че САЩ и Украйна са провели продуктивни разговори относно потенциално споразумение за прекратяване на руско-украинската война, като според нея остават само няколко ключови точки на разногласие.

В интервю за предаването „Историята“ по Fox News Левит подчерта, че текущият президент на Америка Доналд Тръмп остава оптимист за възможността за постигане на мир.

„Президентът Тръмп спря финансирането на тази война, но Съединените щати продължават да продават големи количества оръжие на НАТО. Не можем да правим това вечно. Президентът иска тази война да приключи“, заяви тя.

По думите ѝ делегациите в Женева са обсъдили подробно първоначалния 28-точков мирен план, като част от спорните елементи вече са изгладени.

От украинска страна президентът Володимир Зеленски потвърди напредъка и посочи, че общата рамка на документа вече е по-реалистична:

„Нашата делегация се завърна от Женева след преговори с американската страна и европейските партньори. Сега списъкът с необходимите стъпки за прекратяване на войната може да стане изпълним… А чувствителните теми ще обсъдя с президента Тръмп.“

Зеленски подчерта, че новата версия на плана съдържа „подходящи елементи“, но „много е трудно да финализираме документа“ и предстои сериозна работа по детайлите.

Белият дом реагира остро на обвинения – включително от среди в Републиканската партия – че Тръмп бил склонен да подкрепи Русия в процеса на преговорите.

„Идеята, че Съединените американски щати не се ангажират еднакво с двете страни в тази война, за да я прекратят, е пълна и тотална заблуда“, каза Карълайн Ливит пред репортери.

Тя заяви, че президентът е „обнадежден и оптимистично настроен“, че може да бъде изработен реалистичен план за край на войната.

Левит добави, че за тази седмица няма насрочена среща между Тръмп и Зеленски, въпреки че по-рано „Ройтерс“ съобщи, че украинският лидер може да посети Вашингтон, за да обсъди „деликатни аспекти“ от мирния план.