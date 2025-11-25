Силен тътен и светлина в нощното небе – какво премина над Синеморец?

Необичайна светлина и мощен тътен разтревожиха жителите на Синеморец в неделя вечер. Огнено кълбо, движещо се с голяма скорост по небето, беше заснето и споделено в социалните мрежи, където авторът твърди, че кадрите показват падането на метеорит, последвано от оглушителен гръм. Според публикациите в Facebook шумът бил толкова силен, че някои очевидци го сравнили с преминаващ изтребител.
Сабрина Димитрова, която разпространи един от клиповете, разказва:
Друг очевидец – Габриела – описва преживяното така:
В предаването „Здравей, България“ астрофизикът Никола Каравасилев от Съюза на астрономите в България внесе яснота. Според него наблюдаваното небесно тяло е болид – изключително ярък метеор. Той допълва, че обектът се движел по-бавно от обичайното за подобни явления, което вероятно означава, че размерите му са били по-големи от средното.
По думите му силният гръм и тътенът са рядкост, но могат да се обяснят:
