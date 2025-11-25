Силен тътен и светлина в нощното небе – какво премина над Синеморец?

Необичайна светлина и мощен тътен разтревожиха жителите на Синеморец в неделя вечер. Огнено кълбо, движещо се с голяма скорост по небето, беше заснето и споделено в социалните мрежи, където авторът твърди, че кадрите показват падането на метеорит, последвано от оглушителен гръм. Според публикациите в Facebook шумът бил толкова силен, че някои очевидци го сравнили с преминаващ изтребител.

Сабрина Димитрова, която разпространи един от клиповете, разказва:

„Към 23 ч. се подготвяхме с детето ми да си легнем и изведнъж се чу страшен гръм. Тътенът ставаше все по-силен, мебелите вкъщи започнаха да се тресат. Живеем близо до границата и помислих, че това може да са изтребители. Погледнах към небето и видях падащия обект. Към края на клипа се вижда как самият обект спира да свети и изведнъж изчезна, предполагам, че е паднал в морето.“

Друг очевидец – Габриела – описва преживяното така:

„Шумът се усилваше. Обектът летеше като падаща звезда, но много по-бързо и за секунди изчезна.“

В предаването „Здравей, България“ астрофизикът Никола Каравасилев от Съюза на астрономите в България внесе яснота. Според него наблюдаваното небесно тяло е болид – изключително ярък метеор. Той допълва, че обектът се движел по-бавно от обичайното за подобни явления, което вероятно означава, че размерите му са били по-големи от средното.

По думите му силният гръм и тътенът са рядкост, но могат да се обяснят: