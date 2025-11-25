Силно земетресение разтърси Япония

Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано в японската префектура Кумамото в 18:01 ч. местно време (11:01 ч. българско), съобщи Японската метеорологична агенция.

- Реклама -

В Убуяма е отчетена горна степен 5 по седемстепенната японската сеизмична скала, а в Асо – долна степен 5.

И двете населени места се намират в префектурата Кумамото – регион, добре известен със своята сеизмична активност.

Дълбочина и разпространение на труса

Епицентърът е бил на около 10 км дълбочина в района Асо. Трусът е бил усетен и в съседни префектури:

Такета, Оита – долна степен 5

– долна степен 5 Фукуока, Сага, Миядзаки и Ехиме – степен 3

Няма опасност от цунами

Японската агенция увери, че не се очаква цунами, но ситуацията остава под наблюдение.

Предишни силни трусове

Префектура Кумамото преживя тежко земетресение с магнитуд 7,3 през април 2016 г., което доведе до значителни щети и жертви.