НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Силно земетресение разтърси Япония

          0
          43
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано в японската префектура Кумамото в 18:01 ч. местно време (11:01 ч. българско), съобщи Японската метеорологична агенция.

          - Реклама -

          В Убуяма е отчетена горна степен 5 по седемстепенната японската сеизмична скала, а в Асо – долна степен 5.

          И двете населени места се намират в префектурата Кумамото – регион, добре известен със своята сеизмична активност.

          Дълбочина и разпространение на труса

          Епицентърът е бил на около 10 км дълбочина в района Асо. Трусът е бил усетен и в съседни префектури:

          • Такета, Оита – долна степен 5
          • Фукуока, Сага, Миядзаки и Ехиме – степен 3
          Земетресение край брега на Хоншу, Япония Земетресение край брега на Хоншу, Япония

          Няма опасност от цунами

          Японската агенция увери, че не се очаква цунами, но ситуацията остава под наблюдение.

          Предишни силни трусове

          Префектура Кумамото преживя тежко земетресение с магнитуд 7,3 през април 2016 г., което доведе до значителни щети и жертви.

          Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано в японската префектура Кумамото в 18:01 ч. местно време (11:01 ч. българско), съобщи Японската метеорологична агенция.

          - Реклама -

          В Убуяма е отчетена горна степен 5 по седемстепенната японската сеизмична скала, а в Асо – долна степен 5.

          И двете населени места се намират в префектурата Кумамото – регион, добре известен със своята сеизмична активност.

          Дълбочина и разпространение на труса

          Епицентърът е бил на около 10 км дълбочина в района Асо. Трусът е бил усетен и в съседни префектури:

          • Такета, Оита – долна степен 5
          • Фукуока, Сага, Миядзаки и Ехиме – степен 3
          Земетресение край брега на Хоншу, Япония Земетресение край брега на Хоншу, Япония

          Няма опасност от цунами

          Японската агенция увери, че не се очаква цунами, но ситуацията остава под наблюдение.

          Предишни силни трусове

          Префектура Кумамото преживя тежко земетресение с магнитуд 7,3 през април 2016 г., което доведе до значителни щети и жертви.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Скандалът с редактираната реч на Тръмп разтърси Би Би Си: мениджърите бяха разпитвани три часа

          Дамяна Караджова -
          Петима висши мениджъри на Би Би Си, включително председателят на корпорацията, отговаряха повече от три часа на въпроси на британски депутати.
          Политика

          САЩ и Русия в директни преговори за Украйна в Абу Даби

          Дамяна Караджова -
          Американският министър на сухопътните сили Дан Дрискол, който преди дни бе в Киев, за да представи мирния план на президентът на Америка Доналд Тръмп
          Политика

          САЩ и Украйна приближават споразумение за край на войната

          Дамяна Караджова -
          Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че САЩ и Украйна са провели продуктивни разговори относно потенциално споразумение за прекратяване на войната

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions