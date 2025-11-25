Скандалът с редактираната реч на Тръмп разтърси Би Би Си: мениджърите бяха разпитвани три часа

Петима висши мениджъри на Би Би Си, включително председателят на корпорацията, отговаряха повече от три часа на въпроси на британски депутати. Заседанието се проведе на фона на твърдения за пристрастност в отразяването на теми, свързани с текущия президент на Америка Доналд Тръмп, конфликта в Газа и транссексуалните въпроси, предаде БНР. Скандалът доведе и до оставката на генералния директор Тим Дейви.

Кризата избухна след изтичането на информация, че ръководството на Би Би Си е пренебрегнало доклад на бивш редакционен съветник, сигнализирал за „сериозни и системни проблеми“ в редакционните практики. Малко след това стана ясно, че реч на Доналд Тръмп е била редактирана по начин, който подвежда зрителите. Тръмп реагира остро и заплаши да съди корпорацията за милиарди долари, въпреки че Би Би Си публично му се извини.

Пред парламентарната комисия по култура, медии и спорт бяха разпитани председателят Самир Шах, членовете на борда Роби Гиб и Карълайн Томсън, както и авторите на критичния доклад — Майкъл Прескът и Карълайн Даниел.

Карълайн Даниел оспори твърденията за институционална пристрастност:

„Би Би Си е приемала изключително сериозно въпросите за безпристрастността през целия период.“

Роби Гиб също защити корпорацията, определяйки твърденията за „оркестриран преврат на върха“ като:

„Пълни глупости.“

Той беше назначен в борда през 2021 г. от Борис Джонсън — факт, който породи спекулации за политически мотиви.

Председателят Самир Шах призна, че Би Би Си е реагирала твърде бавно на проблема с редактираната реч на Тръмп, но подчерта, че според него Тим Дейви не е трябвало да подава оставка и че дълго го е убеждавал да остане на поста.