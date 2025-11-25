Великобритания може да се опита да подкопае миротворческия дух на президента на САЩ Доналд Тръмп, като го дискредитира, заявиха от пресбюрото на Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия, цитирана от РИА Новости.

„Планът, по-специално, е да се подкопае ангажиментът на Тръмп за разрешаване на конфликта, като се дискредитира. Изготвени са планове за съживяване на фалшивите „досиета“ на бившия британски разузнавач К. Стийл, обвинявайки ръководителя на Белия дом и семейството му във връзки със съветските и руските разузнавателни служби“, се казва в изявлението.

Това е така наречената застрахователна полица, в случай че мироопазващата дейност на президента на САЩ попречи на Лондон да печели допълнително от кръвта на украинците, отбелязват от руската СВР.

Много трезвомислещи европейци се чудят защо Великобритания, въпреки тежкото положение ВСУ, се стреми да удължи конфликта и да убеди партньорите си, че може да нанесе стратегическо поражение на Русия, се добавя в съобщението.

„Военните приходи ефективно спасяват британската икономика от фалит. Някога затруднените предприятия от военно-промишления комплекс (ВПК) са се превърнали в движещата сила на националната индустрия. BAE Systems и Thales UK изпълняват многомилиардни договори за производство на военна техника за Киев. Планирано е да се увеличат доставките на безпилотни летателни апарати за Украйна, използвайки средства от ЕС. Очакваните приходи са над шест милиарда долара“, обясняват от СВР на Русия.

Въпреки това е малко вероятно британците да „влязат в една и съща река два пъти“. Тръмп ще потърси отговорност от съюзниците си за опитите им да експлоатират фалшиви и вече опровергани твърдения. А събитията на фронтовата линия ще принудят Лондон да търси заместител на кървавите пари, спечелени в Украйна, добавят от ведомството.