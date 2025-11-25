Софийският университет чества патронния си празник с литургия, шествие и академични отличия

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва своя патронен празник с богата програма, съчетаваща духовност, академична традиция и признание към дарителите и заслужилите членове на академичната общност.

Празничният ден започна в 7:30 часа със свята Божествена литургия в академичния параклис „Св. Климент Охридски“ в Богословския факултет. След службата литийно шествие се отправи към паметника на светеца.

В 11:00 часа Академичният съвет на университета, воден от ректора проф. Георги Вълчев, поднесе венец пред паметника на Св. Климент Охридски. По традиция цветя бяха поднесени и на паметниците на дарителите братя Евлоги и Христо Георгиеви, както и на паметните плочи на преподаватели и студенти, загинали по време на Балканските войни.

Празничното академично тържество в Аулата започва в 11:15 часа. Ректорът проф. Вълчев ще поздрави академичната общност, след което ще бъдат връчени удостоверения на новоизбраните професори за периода 25 ноември 2024 – 25 ноември 2025 г.

В рамките на церемонията ще бъдат присъдени и редица отличия:

Наградата на Столичната община за най-добър млад учен на СУ за 2025 г.;

за най-добър млад учен на СУ за 2025 г.; Почетен знак на кмета на София за принос в хуманитарната наука;

за принос в хуманитарната наука; Стипендия „Евлоги и Христо Георгиеви“ за студент от Карлово за учебната 2025–2026 г.;

за студент от Карлово за учебната 2025–2026 г.; Годишните награди на Алма матер за учебната 2025/2026 г.

Тържеството ще завърши с музикална програма на Университетския хор за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова.