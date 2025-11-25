НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Софийският университет чества патронния си празник с литургия, шествие и академични отличия

          0
          17
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва своя патронен празник с богата програма, съчетаваща духовност, академична традиция и признание към дарителите и заслужилите членове на академичната общност.

          - Реклама -

          Празничният ден започна в 7:30 часа със свята Божествена литургия в академичния параклис „Св. Климент Охридски“ в Богословския факултет. След службата литийно шествие се отправи към паметника на светеца.

          В 11:00 часа Академичният съвет на университета, воден от ректора проф. Георги Вълчев, поднесе венец пред паметника на Св. Климент Охридски. По традиция цветя бяха поднесени и на паметниците на дарителите братя Евлоги и Христо Георгиеви, както и на паметните плочи на преподаватели и студенти, загинали по време на Балканските войни.

          Кои са най-добрите специалности и университети у нас? Кои са най-добрите специалности и университети у нас?

          Празничното академично тържество в Аулата започва в 11:15 часа. Ректорът проф. Вълчев ще поздрави академичната общност, след което ще бъдат връчени удостоверения на новоизбраните професори за периода 25 ноември 2024 – 25 ноември 2025 г.

          В рамките на церемонията ще бъдат присъдени и редица отличия:

          • Наградата на Столичната община за най-добър млад учен на СУ за 2025 г.;
          • Почетен знак на кмета на София за принос в хуманитарната наука;
          • Стипендия „Евлоги и Христо Георгиеви“ за студент от Карлово за учебната 2025–2026 г.;
          • Годишните награди на Алма матер за учебната 2025/2026 г.

          Тържеството ще завърши с музикална програма на Университетския хор за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова.

          Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва своя патронен празник с богата програма, съчетаваща духовност, академична традиция и признание към дарителите и заслужилите членове на академичната общност.

          - Реклама -

          Празничният ден започна в 7:30 часа със свята Божествена литургия в академичния параклис „Св. Климент Охридски“ в Богословския факултет. След службата литийно шествие се отправи към паметника на светеца.

          В 11:00 часа Академичният съвет на университета, воден от ректора проф. Георги Вълчев, поднесе венец пред паметника на Св. Климент Охридски. По традиция цветя бяха поднесени и на паметниците на дарителите братя Евлоги и Христо Георгиеви, както и на паметните плочи на преподаватели и студенти, загинали по време на Балканските войни.

          Кои са най-добрите специалности и университети у нас? Кои са най-добрите специалности и университети у нас?

          Празничното академично тържество в Аулата започва в 11:15 часа. Ректорът проф. Вълчев ще поздрави академичната общност, след което ще бъдат връчени удостоверения на новоизбраните професори за периода 25 ноември 2024 – 25 ноември 2025 г.

          В рамките на церемонията ще бъдат присъдени и редица отличия:

          • Наградата на Столичната община за най-добър млад учен на СУ за 2025 г.;
          • Почетен знак на кмета на София за принос в хуманитарната наука;
          • Стипендия „Евлоги и Христо Георгиеви“ за студент от Карлово за учебната 2025–2026 г.;
          • Годишните награди на Алма матер за учебната 2025/2026 г.

          Тържеството ще завърши с музикална програма на Университетския хор за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Протест в София: квартал „Белите брези“ блокира бул. „България“ заради строеж в парк

          Дамяна Караджова -
          Жителите на столичния квартал „Белите брези“ излизат на протест срещу проект за строеж в центъра на малък парк
          Общество

          Нов етап в делото за Сияна: съдът в Плевен изслушва вещи лица, близките протестират

          Дамяна Караджова -
          В Окръжния съд в Плевен днес е насрочено заседание по делото за трагично загиналата 12-годишна Сияна
          Общество

          Международният ден за елиминиране на насилието над жени отбелязан с протест в столицата

          Дамяна Караджова -
          Днес отбелязваме Международния ден за елиминиране на насилието над жени – дата

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions