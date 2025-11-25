Сръбската рафинерия в Панчево е на ръба на спирането: още четири дни до решението на САЩ (ВИДЕО)

Сръбската петролна рафинерия в Панчево е преустановила производството и в момента работи в режим на „топла циркулация“, съобщи телевизия N1. Това означава, че през системата се движи минимално количество суровина, за да се поддържа техническата ѝ функционалност.

Причината за ограничения режим е свързана с американските санкции, наложени заради мажоритарното руско участие в собствеността на компанията.

Паралелно с това сръбският президент Александър Вучич заяви, че рафинерията преминава в по-нисък работен режим, а до пълното ѝ спиране остават четири дни. Това той съобщи в обръщение към обществото, цитирано от в. „Политика“.

Вучич обясни, че Белград е очаквал да получи необходимия лиценз ден по-рано, но след разговори с американски партньори е станало ясно, че САЩ искат да разгледат още детайли:

„Надявахме се да получим лиценз вчера…“

Президентът предупреди, че Националната банка и търговските банки също са получили предупреждение, че могат да бъдат обект на санкции:

„Това означава пълно спиране на платежните транзакции… спиране на функционирането на платежните карти, на заемите и всичко останало.“

Вучич уточни, че е получил устни гаранции от американска страна, че до понеделник (1 декември), когато ще бъде взето решение за оперативните санкции, няма да бъдат засягани финансовите институции.

Той предупреди, че евентуален отказ от страна на САЩ може да доведе до сериозен недостиг, включително риск за функционирането на здравната система (гарантирана без проблеми поне до 15 януари) и заплаха за снабдяването на търговските вериги и основните хранителни продукти.

Вучич беше категоричен:

„Не става въпрос само за петрол или нефтени деривати, а за целия живот в Република Сърбия.“

Той допълни, че производството на ключови ресурси, включително електроенергия, би било застрашено, което може да предизвика непредвидими последици за икономиката, домакинствата и всеки гражданин.

„В продължение на 10 месеца слушахме всичко, което ни казваха нашите руски приятели, и страната ни сега изпадна в тази ситуация.“

От октомври миналата година NIS е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията в Украйна. След многократно отлагане те започнаха да се прилагат от 9 октомври, поставяйки Сърбия в търсене на решение на приближаваща енергийна криза.