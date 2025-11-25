НА ЖИВО
          Сръбската рафинерия в Панчево е на ръба на спирането: още четири дни до решението на САЩ (ВИДЕО)

          Сръбската рафинерия в Панчево е на ръба на спирането: още четири дни до решението на САЩ (ВИДЕО)
          Петролна криза в Сърбия
          Единствената рафинерия в страната спря работа заради санкции на САЩ
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Сръбската петролна рафинерия в Панчево е преустановила производството и в момента работи в режим на „топла циркулация“, съобщи телевизия N1. Това означава, че през системата се движи минимално количество суровина, за да се поддържа техническата ѝ функционалност.

          Причината за ограничения режим е свързана с американските санкции, наложени заради мажоритарното руско участие в собствеността на компанията.

          Паралелно с това сръбският президент Александър Вучич заяви, че рафинерията преминава в по-нисък работен режим, а до пълното ѝ спиране остават четири дни. Това той съобщи в обръщение към обществото, цитирано от в. „Политика“.

          Вучич обясни, че Белград е очаквал да получи необходимия лиценз ден по-рано, но след разговори с американски партньори е станало ясно, че САЩ искат да разгледат още детайли:

          „Надявахме се да получим лиценз вчера…“

          Президентът предупреди, че Националната банка и търговските банки също са получили предупреждение, че могат да бъдат обект на санкции:

          „Това означава пълно спиране на платежните транзакции… спиране на функционирането на платежните карти, на заемите и всичко останало.“

          Вучич уточни, че е получил устни гаранции от американска страна, че до понеделник (1 декември), когато ще бъде взето решение за оперативните санкции, няма да бъдат засягани финансовите институции.

          Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион Трагедия на Околовръстното: семейство загина след челен удар с камион

          Той предупреди, че евентуален отказ от страна на САЩ може да доведе до сериозен недостиг, включително риск за функционирането на здравната система (гарантирана без проблеми поне до 15 януари) и заплаха за снабдяването на търговските вериги и основните хранителни продукти.

          Вучич беше категоричен:

          „Не става въпрос само за петрол или нефтени деривати, а за целия живот в Република Сърбия.“

          Той допълни, че производството на ключови ресурси, включително електроенергия, би било застрашено, което може да предизвика непредвидими последици за икономиката, домакинствата и всеки гражданин.

          „В продължение на 10 месеца слушахме всичко, което ни казваха нашите руски приятели, и страната ни сега изпадна в тази ситуация.“

          От октомври миналата година NIS е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията в Украйна. След многократно отлагане те започнаха да се прилагат от 9 октомври, поставяйки Сърбия в търсене на решение на приближаваща енергийна криза.

