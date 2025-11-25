НА ЖИВО
          Старт на процеса срещу привърженици на „Възраждане“ след проваления първи опит

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Втори опит за старт на делото срещу привържениците на партия „Възраждане“, обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София. Процесът започва отново, след като в средата на октомври съдът не успя да даде ход, понеже един от адвокатите по делото не се яви.

          Според прокуратурата, по време на митинг през февруари срещу въвеждането на еврото, един от шестимата подсъдими е блъскал входната врата на институцията. Друг участник хвърлил възпламеняващ се предмет, след което бутнал полицай.

          Записи от охранителни камери в района показват как трети участник в протеста чупи стъкла и прозорец на централния вход на сградата.

          Сега съдът прави втори опит процесът да тръгне, след като първият се провали по процедурни причини.

