      вторник, 25.11.25
          Строителни предприемачи: За тази година приносът ни към бюджета ще е 15 милиарда лева

          Строителният сектор е сред най-значимите двигатели на българската икономика, заявиха представители на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на пресконференция, посветена на реалния принос на жилищното строителство към развитието на страната.

          Строителството – ключов икономически мултипликатор

          Георги Шопов, председател на НАСП, подчерта, че у нас строителството се възприема основно през неговите негативи, докато реалните му ползи за икономиката се коментират недостатъчно:

          „Строителството е производство, а производството е фундаментът на една държава.“

          Според представените данни:

          • 4,2% от БВП за 2024 г. се дължат на строителството
          • това означава близо 12 млрд. лв. приходи във фиска
          • делът на жилищното строителство в икономиката е нараснал до 11%

          Прогнозите на сектора са приносът през 2025 г. да достигне 15 млрд. лв.

          Заетост и социално значение

          Емилия Цоконова-Чолакова от „Мач Мор“ представи данни за значимия принос към трудовия пазар:

          • над 8% от работната сила в България е ангажирана в строителството
          • секторът е един от най-големите работодатели и осигурява работа и на хора от маргинализирани групи
          • брутните заплати в сектора са се увеличили с 17,8% през първото полугодие на 2025 г. – повече от средното за страната
          • безработицата в сектора е спаднала с 34,3%

          Цоконова-Чолакова подчерта, че ръстът на заплатите се дължи не на инфлация, а на по-високата оценка на квалификацията.

          Фискален принос и икономически ефект

          Асен Чавдаров от „Контракт Сити“ подчерта, че строителството е един от най-силните икономически множители:

          „Всеки един лев в строителството създава между 1,8 и 2 лева допълнителна принадена стойност.“

          По данни на НАСП:

          • данъчният принос на сектора е около 7,5 млрд. лв.
          • 2,3 млрд. лв. са изплатени като заплати
          • 1 млрд. лв. са социално-осигурителни вноски

          Чавдаров подчерта, че строителните компании не са бенефициенти на публични средства, а именно източници на приходи.

          Инфраструктура, градска среда и растящи градове

          Димитър Савов от BLD насочи вниманието към ролята на инвеститорите в изграждането на инфраструктура:

          • жилищното строителство за 2024 г. достига 2 млн. кв. м
          • силната миграция към големите градове изисква разширяване и модернизация на градската среда
          • строителните компании инвестират собствени средства: „Средно между 30 и 50 евро на квадрат е инвестицията за улици, тротоари, осветление, канализация, детски площадки.“
          • само в София предприемачите са вложили 115 млн. лв. в прилежаща инфраструктура

          Какво мислят гражданите?

          Агенция „Тренд“ представи социологическо изследване сред жители на пет големи града. Основните проблеми за гражданите са:

          1. Паркиране
          2. Трафик и придвижване
          3. Качество на въздуха
          4. Строителството

          Тоест строителството не се възприема като водещ проблем, а като четвърти по значимост фактор.

          По-бързи срокове, нови технологии

          Д-р Щелян Калчев от „Имвестия“ подчерта модернизацията в сектора:

          „Строителството днес не е това от преди десетилетия – материалите са различни, машините по-ефективни, процесите – оптимизирани.“

          Това води до съкращаване на сроковете с 30% до 50%.

