Строителни предприемачи: За тази година приносът ни към бюджета ще е 15 милиарда лева

Строителният сектор е сред най-значимите двигатели на българската икономика, заявиха представители на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на пресконференция, посветена на реалния принос на жилищното строителство към развитието на страната.

- Реклама -

Строителството – ключов икономически мултипликатор

Георги Шопов, председател на НАСП, подчерта, че у нас строителството се възприема основно през неговите негативи, докато реалните му ползи за икономиката се коментират недостатъчно:

„Строителството е производство, а производството е фундаментът на една държава.“

Според представените данни:

4,2% от БВП за 2024 г. се дължат на строителството

се дължат на строителството това означава близо 12 млрд. лв. приходи във фиска

във фиска делът на жилищното строителство в икономиката е нараснал до 11%

Прогнозите на сектора са приносът през 2025 г. да достигне 15 млрд. лв.

Заетост и социално значение

Емилия Цоконова-Чолакова от „Мач Мор“ представи данни за значимия принос към трудовия пазар:

над 8% от работната сила в България е ангажирана в строителството

в България е ангажирана в строителството секторът е един от най-големите работодатели и осигурява работа и на хора от маргинализирани групи

и осигурява работа и на хора от маргинализирани групи брутните заплати в сектора са се увеличили с 17,8% през първото полугодие на 2025 г. – повече от средното за страната

през първото полугодие на 2025 г. – повече от средното за страната безработицата в сектора е спаднала с 34,3%

Цоконова-Чолакова подчерта, че ръстът на заплатите се дължи не на инфлация, а на по-високата оценка на квалификацията.

Фискален принос и икономически ефект

Асен Чавдаров от „Контракт Сити“ подчерта, че строителството е един от най-силните икономически множители:

„Всеки един лев в строителството създава между 1,8 и 2 лева допълнителна принадена стойност.“

По данни на НАСП:

данъчният принос на сектора е около 7,5 млрд. лв.

2,3 млрд. лв. са изплатени като заплати

са изплатени като заплати 1 млрд. лв. са социално-осигурителни вноски

Чавдаров подчерта, че строителните компании не са бенефициенти на публични средства, а именно източници на приходи.

Инфраструктура, градска среда и растящи градове

Димитър Савов от BLD насочи вниманието към ролята на инвеститорите в изграждането на инфраструктура:

жилищното строителство за 2024 г. достига 2 млн. кв. м

силната миграция към големите градове изисква разширяване и модернизация на градската среда

строителните компании инвестират собствени средства : „Средно между 30 и 50 евро на квадрат е инвестицията за улици, тротоари, осветление, канализация, детски площадки.“

: „Средно между 30 и 50 евро на квадрат е инвестицията за улици, тротоари, осветление, канализация, детски площадки.“ само в София предприемачите са вложили 115 млн. лв. в прилежаща инфраструктура

Какво мислят гражданите?

Агенция „Тренд“ представи социологическо изследване сред жители на пет големи града. Основните проблеми за гражданите са:

Паркиране Трафик и придвижване Качество на въздуха Строителството

Тоест строителството не се възприема като водещ проблем, а като четвърти по значимост фактор.

По-бързи срокове, нови технологии

Д-р Щелян Калчев от „Имвестия“ подчерта модернизацията в сектора:

„Строителството днес не е това от преди десетилетия – материалите са различни, машините по-ефективни, процесите – оптимизирани.“

Това води до съкращаване на сроковете с 30% до 50%.