Строителни предприемачи: За тази година приносът ни към бюджета ще е 15 милиарда лева

Строителният сектор е сред най-значимите двигатели на българската икономика, заявиха представители на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) на пресконференция, посветена на реалния принос на жилищното строителство към развитието на страната.
Строителството – ключов икономически мултипликатор
Георги Шопов, председател на НАСП, подчерта, че у нас строителството се възприема основно през неговите негативи, докато реалните му ползи за икономиката се коментират недостатъчно:
Според представените данни:
- 4,2% от БВП за 2024 г. се дължат на строителството
- това означава близо 12 млрд. лв. приходи във фиска
- делът на жилищното строителство в икономиката е нараснал до 11%
Прогнозите на сектора са приносът през 2025 г. да достигне 15 млрд. лв.
Заетост и социално значение
Емилия Цоконова-Чолакова от „Мач Мор“ представи данни за значимия принос към трудовия пазар:
- над 8% от работната сила в България е ангажирана в строителството
- секторът е един от най-големите работодатели и осигурява работа и на хора от маргинализирани групи
- брутните заплати в сектора са се увеличили с 17,8% през първото полугодие на 2025 г. – повече от средното за страната
- безработицата в сектора е спаднала с 34,3%
Цоконова-Чолакова подчерта, че ръстът на заплатите се дължи не на инфлация, а на по-високата оценка на квалификацията.
Фискален принос и икономически ефект
Асен Чавдаров от „Контракт Сити“ подчерта, че строителството е един от най-силните икономически множители:
По данни на НАСП:
- данъчният принос на сектора е около 7,5 млрд. лв.
- 2,3 млрд. лв. са изплатени като заплати
- 1 млрд. лв. са социално-осигурителни вноски
Чавдаров подчерта, че строителните компании не са бенефициенти на публични средства, а именно източници на приходи.
Инфраструктура, градска среда и растящи градове
Димитър Савов от BLD насочи вниманието към ролята на инвеститорите в изграждането на инфраструктура:
- жилищното строителство за 2024 г. достига 2 млн. кв. м
- силната миграция към големите градове изисква разширяване и модернизация на градската среда
- строителните компании инвестират собствени средства: „Средно между 30 и 50 евро на квадрат е инвестицията за улици, тротоари, осветление, канализация, детски площадки.“
- само в София предприемачите са вложили 115 млн. лв. в прилежаща инфраструктура
Какво мислят гражданите?
Агенция „Тренд“ представи социологическо изследване сред жители на пет големи града. Основните проблеми за гражданите са:
- Паркиране
- Трафик и придвижване
- Качество на въздуха
- Строителството
Тоест строителството не се възприема като водещ проблем, а като четвърти по значимост фактор.
По-бързи срокове, нови технологии
Д-р Щелян Калчев от „Имвестия“ подчерта модернизацията в сектора:
Това води до съкращаване на сроковете с 30% до 50%.