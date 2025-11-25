The Telegraph: Тръмп и Зеленски се готвят за решаващи преговори по мирния план

По време на преговорите в Женева представители на САЩ и Украйна се споразумяха за нов план от 19 точки за прекратяване на войната с Русия. Най-чувствителните политически въпроси обаче ще бъдат решени от президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски по време на директни преговори.

Както пише The ​​Telegraph, преките преговори биха могли да започнат още тази седмица, а непотвърдени съобщения сочат, че Зеленски може да посети Вашингтон. Ключовите проблемни точки са териториалният въпрос и новите отношения в областта на сигурността между САЩ, НАТО и Русия.

28-точковият мирен план изискваше Украйна да отстъпи значителни територии, включително територии, които дори не са завзети от руските сили.

Този въпрос обаче беше „поставен в скоби“, за да могат Тръмп и Зеленски да постигнат споразумение по-късно. Очаква се обаче президентът на САЩ да проведе разговори с Владимир Путин преди това, според The ​​Telegraph.

Междувременно в понеделник Кремъл отхвърли европейско контрапредложение на американско-руския план.

Европейски източник, запознат с последните преговори, заяви пред The ​​Telegraph, че предстои много работа по плана и че е необходимо предпазливо отношение, предвид липсата на съгласие от страна на Русия.

Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон свикаха среща на „Коалицията на желаещите“ в Женева, за да докладват за преговорите, но техните помощници, според съобщенията, не са виждали последния план.

Малко вероятно е обаче Стармър, Макрон и други европейски лидери да се присъединят към Зеленски за срещата в Белия дом, пише The Telegraph:

„Вместо това лидерите на ЕС, които проведоха срещата си на върха в понеделник, се съгласиха да ускорят плановете за предоставяне на 140 милиарда евро замразени руски активи на Украйна. Дипломатически източници посочиха, че това се дължи на ниската увереност, че мирните преговори в Женева ще доведат до незабавно прекратяване на огъня“.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, чийто главен помощник участва в преговорите, обяви „добър напредък“ в Женева.

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц изрази съмнение относно напредъка, заявявайки: „Следващата стъпка трябва да бъде привличането на Русия на масата за преговори“.