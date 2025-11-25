НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 25.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          The Telegraph: Тръмп и Зеленски се готвят за решаващи преговори по мирния план

          0
          6
          Доналд Тръмп и Володимир Зеленски
          Доналд Тръмп и Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          По време на преговорите в Женева представители на САЩ и Украйна се споразумяха за нов план от 19 точки за прекратяване на войната с Русия. Най-чувствителните политически въпроси обаче ще бъдат решени от президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски по време на директни преговори.

          - Реклама -

          Както пише The ​​Telegraph, преките преговори биха могли да започнат още тази седмица, а непотвърдени съобщения сочат, че Зеленски може да посети Вашингтон. Ключовите проблемни точки са териториалният въпрос и новите отношения в областта на сигурността между САЩ, НАТО и Русия.

          28-точковият мирен план изискваше Украйна да отстъпи значителни територии, включително територии, които дори не са завзети от руските сили.

          Този въпрос обаче беше „поставен в скоби“, за да могат Тръмп и Зеленски да постигнат споразумение по-късно. Очаква се обаче президентът на САЩ да проведе разговори с Владимир Путин преди това, според The ​​Telegraph.

          Междувременно в понеделник Кремъл отхвърли европейско контрапредложение на американско-руския план.

          Европейски източник, запознат с последните преговори, заяви пред The ​​Telegraph, че предстои много работа по плана и че е необходимо предпазливо отношение, предвид липсата на съгласие от страна на Русия.

          Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон свикаха среща на „Коалицията на желаещите“ в Женева, за да докладват за преговорите, но техните помощници, според съобщенията, не са виждали последния план.

          Малко вероятно е обаче Стармър, Макрон и други европейски лидери да се присъединят към Зеленски за срещата в Белия дом, пише The Telegraph:

          „Вместо това лидерите на ЕС, които проведоха срещата си на върха в понеделник, се съгласиха да ускорят плановете за предоставяне на 140 милиарда евро замразени руски активи на Украйна. Дипломатически източници посочиха, че това се дължи на ниската увереност, че мирните преговори в Женева ще доведат до незабавно прекратяване на огъня“.

          Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, чийто главен помощник участва в преговорите, обяви „добър напредък“ в Женева.

          Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц изрази съмнение относно напредъка, заявявайки: „Следващата стъпка трябва да бъде привличането на Русия на масата за преговори“.

          По време на преговорите в Женева представители на САЩ и Украйна се споразумяха за нов план от 19 точки за прекратяване на войната с Русия. Най-чувствителните политически въпроси обаче ще бъдат решени от президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски по време на директни преговори.

          - Реклама -

          Както пише The ​​Telegraph, преките преговори биха могли да започнат още тази седмица, а непотвърдени съобщения сочат, че Зеленски може да посети Вашингтон. Ключовите проблемни точки са териториалният въпрос и новите отношения в областта на сигурността между САЩ, НАТО и Русия.

          28-точковият мирен план изискваше Украйна да отстъпи значителни територии, включително територии, които дори не са завзети от руските сили.

          Този въпрос обаче беше „поставен в скоби“, за да могат Тръмп и Зеленски да постигнат споразумение по-късно. Очаква се обаче президентът на САЩ да проведе разговори с Владимир Путин преди това, според The ​​Telegraph.

          Междувременно в понеделник Кремъл отхвърли европейско контрапредложение на американско-руския план.

          Европейски източник, запознат с последните преговори, заяви пред The ​​Telegraph, че предстои много работа по плана и че е необходимо предпазливо отношение, предвид липсата на съгласие от страна на Русия.

          Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон свикаха среща на „Коалицията на желаещите“ в Женева, за да докладват за преговорите, но техните помощници, според съобщенията, не са виждали последния план.

          Малко вероятно е обаче Стармър, Макрон и други европейски лидери да се присъединят към Зеленски за срещата в Белия дом, пише The Telegraph:

          „Вместо това лидерите на ЕС, които проведоха срещата си на върха в понеделник, се съгласиха да ускорят плановете за предоставяне на 140 милиарда евро замразени руски активи на Украйна. Дипломатически източници посочиха, че това се дължи на ниската увереност, че мирните преговори в Женева ще доведат до незабавно прекратяване на огъня“.

          Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, чийто главен помощник участва в преговорите, обяви „добър напредък“ в Женева.

          Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц изрази съмнение относно напредъка, заявявайки: „Следващата стъпка трябва да бъде привличането на Русия на масата за преговори“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Нова серия взривове в Киев в рамките на четвъртата вълна руски удари по столицата на Украйна

          Иван Христов -
          В Киев прогърмя нова серия взривове на фона на обявената въздушна тревога, предава украинският телевизионен канал „Еспрессо“. „В Киев гърмят взривове“, се казва в съобщението. Това...
          Война

          Руски дронове вероятно са пресекли границата на Украйна с Румъния и Молдова

          Иван Христов -
          По време на масираната нощна атака срещу Украйна, руски ударни дронове е възможно да са преминали границата и да са навлезли във въздушното пространство...
          Война

          Руснаците унищожиха обкръжени техника и пехота на ВСУ на левия бряг на Оскол при Купянск

          Иван Христов -
          Руските войски са унищожили техника и пехота на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), обкръжени на левия бряг на река Оскол край Купянск, съобщава РИА...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions